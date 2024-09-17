Основная проблема 2025 года: Путин готовится воевать "маршевыми батальонами", — Коваленко

По словам военно-политического обозревателя, у ВС РФ есть дефицит бронетехники, поэтому её намерены заменять личным составом. С этим и связано увеличение количества военных.

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В следующем году российский президент Владимир Путин готовится воевать так называемыми маршевыми батальонами. Для этого он увеличил численность армии. Деталями поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, в 2025 году основной проблемой на фронте может стать большая численность военных РФ. Кремль "будет воевать мясом" и указ Владимира Путина об увеличении армии тому доказательство.

"Сухопутные войска РФ насчитывают полтора миллиона человек. Если рассматривать нормальное укомплектование армии с соответствующей техникой, то это означает, что 1,5 миллиона человек требуют примерно 1875 батальонно-тактических групп. Чтобы эти группы могли функционировать эффективно, необходимо иметь более 20 тысяч танков. Однако Россия не имеет такого количества техники", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно военно-политический обозреватель добавил, что если говорить о боевых бронированных машинах, по типу БМП-1, БМП-2 и так далее, то у укомплектованной армии должно быть таких 62 тысячи единиц. Такого количества не было даже в советской армии, поэтому Москва намерена воевать с Киевом дальше так называемыми маршевыми батальонами. Украинской стороне стоит готовиться к такому давлению со стороны противника.

"Маршевые батальоны — это большие-большие колонны из пехоты, но с минимальным количеством техники. И так будет воевать в дальнейшем Путин", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что Владимир Путин увеличил количество российских военных до 2 миллионов 389 тысяч человек. Последний раз президент РФ увеличивал численность своих войск в прошлом году.