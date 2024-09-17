Основна проблема 2025 року: Путін готується воювати "маршовими батальйонами", — Коваленко

За словами військово-політичного оглядача, у ЗС РФ є дефіцит бронетехніки, тому її мають намір замінювати особовим складом. З цим і пов'язане збільшення кількості військових.

Related video

Наступного року російський президент Володимир Путін готується воювати так званими маршовими батальйонами. Для цього він збільшив чисельність армії. Деталями поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, у 2025 році основною проблемою на фронті може стати велика чисельність військових РФ. Кремль "воюватиме м'ясом" і указ Володимира Путіна про збільшення армії тому доказ.

"Сухопутні війська РФ налічують півтора мільйона осіб. Якщо розглядати нормальне укомплектування армії з відповідною технікою, то це означає, що 1,5 мільйона осіб потребують приблизно 1875 батальйонно-тактичних груп. Щоб ці групи могли функціонувати ефективно, необхідно мати понад 20 тисяч танків. Однак Росія не має такої кількості техніки", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо військово-політичний оглядач додав, що якщо говорити про бойові броньовані машини, на кшталт БМП-1, БМП-2 тощо, то в укомплектованої армії має бути таких 62 тисячі одиниць. Такої кількості не було навіть у радянській армії, тому Москва має намір воювати з Києвом далі так званими маршовими батальйонами. Українській стороні варто готуватися до такого тиску з боку противника.

"Маршові батальйони — це великі-великі колони з піхоти, але з мінімальною кількістю техніки. І так буде воювати надалі Путін", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що Володимир Путін збільшив кількість російських військових до 2 мільйонів 389 тисяч осіб. Востаннє президент РФ збільшував чисельність своїх військ минулого року.