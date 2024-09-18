Российские оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе, — DeepState (карты)

По словам аналитиков, ВС РФ продвинулись в Стельмаховке в Луганской области, а также в Гродовке и Украинске Донецкой области.

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Российские оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе. Об этом в ночь на 18 сентября сообщили аналитики группы DeepState,

В отчете говорится, что речь идет о Стельмаховке в Луганской области, а также в Гродовке и Украинске Донецкой области.

Стельмаховка в Луганской области Фото: DeepState

Бои у Гродовки и Украинска Фото: DeepState

Кроме того, по словам экспертов, продолжаются бои у Желанного Первого.

Бои у Желанного Первого Фото: DeepState

Кроме того, в Генштабе ВСУ в новом отчете заявили, что за сутки произошло 139 боевых столкновений. По территории Украины ВС РФ нанесли три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 494 дрона-камикадзе и совершили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ранее в соцсетях сообщали, что HIMARS попал по полигону ВС РФ в Донецкой области. Ракета HIMARS ударила по точке рядом с Донецком, расположенной в 30-40 км от линии фронта, свидетельствуют сообщения в соцсетях. Россияне жалуются, что прилеты по данной точке происходят регулярно, но на это в ВС РФ не обращают внимания.

Кроме того, боец ВСУ рассказал о боях на Покровском направлении. Так, украинские военніе в течение прошлого дня отбили на Покровском направлении 34 вражеские атаки, а россияне пытаются обойти Селидово и окружить ВСУ на терриконе Украинска.