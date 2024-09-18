Російські окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донбасі, — DeepState (карти)

За словами аналітиків, ЗС РФ просунулися у Стельмахівці в Луганській області, а також у Гродівці та Українську Донецької області.

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Російські окупанти просунулися у трьох населених пунктах на Донбасі. Про це в ніч на 18 вересня повідомили аналітики групи DeepState,

У звіті йдеться, що йдеться про Стельмахівку в Луганській області, а також у Гродівці та Українську Донецької області.

Стельмахівка в Луганській області Фото: DeepState

Бої біля Гродівки та Українська Фото: DeepState

Крім того, за словами експертів, тривають бої біля Бажаного Першого.

Бої біля Бажаного Першого Фото: DeepState

Крім того, у Генштабі ЗСУ в новому звіті заявили, що за добу відбулося 139 бойових зіткнень. Територією України ЗС РФ завдали три ракетні удари із застосуванням шести ракет, 59 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ. Крім того, загарбники задіяли для ударів 494 дрони-камікадзе і здійснили 3338 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Раніше в соцмережах повідомляли, що HIMARS влучив по полігону ЗС РФ у Донецькій області. Ракета HIMARS вдарила по точці поруч із Донецьком, розташованій за 30-40 км від лінії фронту, свідчать повідомлення в соцмережах. Росіяни скаржаться, що прильоти по цій точці відбуваються регулярно, але на це у ЗС РФ не звертають уваги.

Крім того, боєць ЗСУ розповів про бої на Покровському напрямку. Так, українські військові протягом минулого дня відбили на Покровському напрямку 34 ворожі атаки, а росіяни намагаються обійти Селидове та оточити ЗСУ на териконі Українська.