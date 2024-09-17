50 одним ударом: HIMARS поцілив по полігону ЗС РФ в Донецькій області, — соцмережі (фото)

Ракета HIMARS вдарила по точці поруч із Донецьком, розташованій за 30-40 км від лінії фронту, свідчать дописи у соцмережах. Росіяни скаржаться, що прильоти по цій точці відбуваються регулярно, але на це у ЗС РФ не звертають уваги.

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Російське військове командування ігнорує регулярні прильоти ракет HIMARS по полігону, розташованому за кілька кілометрів від фронту в Донецькій області. Один із прильотів стався у вересні 2024 року, свідчать кадри з соцмереж. За орієнтовними оцінками, несумісні з життям поранення дістали близько 50 солдатів ЗС РФ. Про деталі влучання українських ракет розповіли у антикремлівському Telegram-каналі "Вот что".

Інформація про можливе влучання по шикуванню російських солдатів з'явилася на каналі зранку 17 вересня. Невідомий оператор мовчки зафіксував на відео майданчик, всипаний тілами загиблих: нараховується близько десятка. Також у кадр потрапили пошкоджені автомобілі і навіть мотоцикл. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

Удар HIMARS - влучання по полігону РФ під Донецьком Фото: Скриншот Удар HIMARS - наслідки влучання 17 вересня 2024 року Фото: Скриншот

Автор допису пояснив, що відео начебто зняли поруч із Донецьком, неподалік від окружної автотраси (підтвердження поки що немає). З його слів, кадри — наслідок удару HIMARS по полігону, на якому відбувалось шикування солдатів ЗС РФ за 30-40 км від фронту. Коли саме відбувся приліт, не зазначено. Водночас у короткому відеокоментарі наголошується, що влучання у цій точці відбуваються регулярно, а командири на це не зважають. У каналі звернулись до росіян, які хочуть отримати гроші за війну в Україні, а натомість гинуть і на це усім байдуже.

Удар HIMARS - деталі влучання у вересні 2024 року Фото: Скриншот

У Telegram-каналі ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна не згадуються інциденти на полігоні. Також про приліт HIMARS не повідомляли у каналі Міноборони РФ. Українське командування також не коментує можливий удар по полігону ЗС РФ під Донецьком.

Зазначимо, 13 вересня видання Forbes розповіло про удар РСЗВ HIMARS по скупченню російських військових в Курській області РФ. Удар завдали біля села Снагость, поруч з яким тривають спроби контратак російського війська. Українські бійці з 27 ракетно-артилерійської бригади ЗСУ застосували снаряди M30/31 з GPS-наведенням. Вибухнула військова техніка, яку противник намагався переправити через річку Сейм. Точна кількість постраждалих від удару не відома, однак на відео нарахували близько 30 фігур, які переміщувались поруч із точкою влучання.

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали приклад застосування дрона-дракона по схованці ЗС РФ у Донецькій області. Тим часом аналітики спробували спрогнозувати, які плани має українське командування для Курської області.