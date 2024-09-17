50 одним ударом: HIMARS попал по полигону ВС РФ в Донецкой области, — соцсети (фото)

Ракета HIMARS ударила по точке рядом с Донецком, расположенной в 30-40 км от линии фронта, свидетельствуют сообщения в соцсетях. Россияне жалуются, что прилеты по данной точке происходят регулярно, но на это в ВС РФ не обращают внимания.

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Российское военное командование игнорирует регулярные прилеты ракет HIMARS по полигону, расположенному в нескольких километрах от фронта в Донецкой области. Один из прилетов произошел в сентябре 2024 года, свидетельствуют кадры из соцсетей. По ориентировочным оценкам, несовместимые с жизнью ранения получили около 50 солдат ВС РФ. О деталях попадания украинских ракет рассказали в антикремлевском Telegram-канале "Вот что".

Информация о возможном попадании по построению российских солдат появилось в канале утром 17 сентября. Неизвестный оператор молча зафиксировал на видео площадку, усыпанную телами погибших: насчитывается около десятка. Также в кадр попали поврежденные автомобили и даже мотоцикл. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Удар HIMARS — попадание по полигону РФ под Донецком Фото: Скриншот Удар HIMARS — последствия попадания 17 сентября 2024 года Фото: Скриншот

Автор сообщения объяснил, что видео якобы сняли рядом с Донецком, неподалеку от окружной автотрассы (подтверждения пока нет). По его словам, кадры — следствие удара HIMARS по полигону, на котором происходило построение солдат ВС РФ в 30-40 км от фронта. Когда именно произошел прилет, не указано. В то же время в коротком видеокомментарии отмечается, что попадания в данной точке происходят регулярно, в командиры на это не обращают внимания. В канале обратились к россиянам, которые хотят получить деньги за войну в Украине, а взамен гибнут и на это всем безразлично.

Удар HIMARS — детали попадания в сентябре 2024 года Фото: Скриншот

В Telegram-канале главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина не упоминаются инциденты на полигоне. Также о прилете HIMARS не сообщали в канале Минобороны РФ. Украинское командование также не комментирует возможный удар по полигону ВС РФ под Донецком.

Отметим, 13 сентября издание Forbes рассказало об ударе РСЗО HIMARS по скоплению российских военных в Курской области РФ. Удар нанесли возле села Снагость, рядом с которым продолжаются попытки контратак российского войска. Украинские бойцы из 27 ракетно-артиллерийской бригады ВСУ применили снаряды M30/31 с GPS-наведением. Взорвалась военная техника, которую противник пытался переправить через реку Сейм. Точное количество пострадавших от удара не известно, однако на видео насчитали около 30 фигур, которые перемещались рядом с точкой попадания.

Напоминаем, бойцы ВСУ показали пример применения дрона-дракона по тайнику ВС РФ в Донецкой области. Тем временем аналитики попытались спрогнозировать, какие планы имеет украинское командование для Курской области.