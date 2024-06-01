ВСУ начали применять американское оружие по России, — аналитики (фото, видео)

По меньшей мере 8 ракет, как подсчитали исследователи, было выпущено ночью из HIMARS по Белгородской области. Это было первое применение ВСУ предоставленного США оружия по РФ.

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Вооруженные силы Украины уже применяют для ударов по объектам на территории России оружие, предоставленное американскими партнерами. Так считает независимый военный аналитик, пишущий под ником OSINTdefender.

Такие выводы были сделаны в результате изучения обломки боеприпасов, которые были найдены в Белгородской области РФ, и показанные российскими пропагандистами.

Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые из M142 HIMARS.

"Это было первое применение украинскими Вооруженными Силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области", – пишет эксперт.

OSINTdefender также изучил кадры запуска ракет из установки HIMARS, придя к выводу, что это и был тот самый "первый эпизод" применения данного оружия по территории РФ.

"На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги", — пишет OSINTdefender.

Кроме того, в милитари-сообществе Kravchuk пришли к выводу, что удар в Керчи был нанесен унитарными ракетами "ATACMS". Ближайшая потенциальная точка, отметили там, откуда "HIMARS" могли бы отработать по порту, находится на расстоянии ≈250 км.

"То есть, это очередное подтверждение передачи Украине ракет с дальностью 300 км", — считают в сообществе, не исключая, что в дополнение к M39 и M39A1 ВСУ получили ракеты "ATACMS" M48 или M57.

Напомним, 29 мая советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина ранее уже била по военным объектам на территории России, используя ракеты Storm Shadow, потому что имела на это разрешение от Великобритании.