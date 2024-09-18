Быт военных в "зеленке": в ВСУ рассказали, для чего подметают лес (фото, видео)

Защитники показали, как им удается отдыхать, проводить гигиенические процедуры и даже заниматься спортом во время несения службы на передовых позициях.

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Бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады рассказали о своем быте на фронте. В частности они поделились, что подметают в лесу для того, чтобы замести следы техники. Соответствующая публикация появилась на странице бригады в Facebook.

Приготовить себе кофе и еду военные могут под открытым небом. Нагреть воду можно благодаря небольшим газовым плиткам.

Приготовление пищи военными Фото: Скриншот видео

Продукты хранят или же под открытым небом, или в небольших шкафах.

Хранение пищи военными Фото: Скриншот видео

Хранение пищи военными Фото: Скриншот видео

Отдохнуть можно на гамаках. Военные даже имеют возможность заняться спортом с самодельными спортивными штангами.

Отдых военных

Уборная у военных сделана из маскировочных сеток. "Душ" можно принять благодаря самодельному умывальнику из пластиковой бутылки.

Уборная и место для умывания

Телефоны и планшеты можно во время сна держать возле себя — кровати имеют специальные полочки. Также есть место для чашки с кофе.

Кровати военных

Также военные поделились процессом строительства блиндажей на поле боя. Внутри него — спальные места для четырех человек, место для приготовления пищи, полочки для гигиенических средств и стол.

Украинские военные периодически делятся подробностями своего быта и работы. В частности, недавно дивизион артиллерийской разведки "Команчи" 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показал работу HIMARS по скоплению российской пехоты и техники.

Также недавно воины ВСУ для украинцев организовали "жуткую экскурсию" по уничтоженному городу Часов Яр в Донецкой области. Они отметили, что город на глазах превращается в "сплошные руины", но там все еще остаются мирные жители.