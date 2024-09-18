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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Побут військових у "зеленці": у ЗСУ розповіли, для чого підмітають ліс (фото, відео)

Військо, ЗСУ, побут
Фото: Скріншот | Військовий підмітає

Захисники показали, як їм вдається відпочивати, проводити гігієнічні процедури та навіть займатись спортом під час несення служби на передових позиціях.

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Бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади розповіли про свій побут на фронті. Зокрема вони поділилися, що підмітають в лісі для того, щоб замісти сліди техніки. Відповідна публікація з'явилася на сторінці бригади у Facebook.

Приготувати собі каву та їжу військові можуть просто неба. Нагріти воду можна завдяки невеликим газовим плиткам.

ЗСУ, готування їжі, війна Fullscreen
Готування їжі військовими
Фото: Скріншот відео

Продукти зберігають або ж просто неба, або в невеликих шафах.

ЗСУ, військові, їжа Fullscreen
Зберігання їжі військовими
Фото: Скріншот відео
Військові, їжа, ЗСУ Fullscreen
Зберігання їжі військовими
Фото: Скріншот відео

Відпочити можна на гамаках. Військові навіть мають можливість зайнятись спортом з саморобними спортивними штангами.

Військові, ЗСУ, відпочинок Fullscreen
Відпочинок військових

Вбиральня у військових зроблена з маскувальних сіток. "Душ" можна прийняти завдяки саморобному умивальнику з пластикової пляшки.

ЗСУ, побут, військові Fullscreen
Вбиральня та місце для вмивання

Телефони та планшети можна під час сну тримати біля себе — ліжка мають спеціальні полички. Також є місце для чашки з кавою.

Військові, ліжко, ЗСУ Fullscreen
Ліжка військових

Також військові поділились процесом будування бліндажів на полі бою. Всередині нього — спальні місця для чотирьох людей, місце для готування їжі, полички для гігієнічних засобів та стіл.

Українські військові періодично діляться подробицями свого побуту та роботи. Зокрема, недавно дивізіон артилерійської розвідки "Команчі" 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показав роботу HIMARS по скупченню російської піхоти та техніки.

Також нещодавно воїни ЗСУ для українців організували "моторошну екскурсію" знищеним містом Часів Яр у Донецькій області. Вони зазначили, що місто на очах перетворюється на "суцільні руїни", але там все ще залишаються мирні мешканці.