Побут військових у "зеленці": у ЗСУ розповіли, для чого підмітають ліс (фото, відео)

Захисники показали, як їм вдається відпочивати, проводити гігієнічні процедури та навіть займатись спортом під час несення служби на передових позиціях.

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Бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади розповіли про свій побут на фронті. Зокрема вони поділилися, що підмітають в лісі для того, щоб замісти сліди техніки. Відповідна публікація з'явилася на сторінці бригади у Facebook.

Приготувати собі каву та їжу військові можуть просто неба. Нагріти воду можна завдяки невеликим газовим плиткам.

Готування їжі військовими Фото: Скріншот відео

Продукти зберігають або ж просто неба, або в невеликих шафах.

Зберігання їжі військовими Фото: Скріншот відео

Зберігання їжі військовими Фото: Скріншот відео

Відпочити можна на гамаках. Військові навіть мають можливість зайнятись спортом з саморобними спортивними штангами.

Відпочинок військових

Вбиральня у військових зроблена з маскувальних сіток. "Душ" можна прийняти завдяки саморобному умивальнику з пластикової пляшки.

Вбиральня та місце для вмивання

Телефони та планшети можна під час сну тримати біля себе — ліжка мають спеціальні полички. Також є місце для чашки з кавою.

Ліжка військових

Також військові поділились процесом будування бліндажів на полі бою. Всередині нього — спальні місця для чотирьох людей, місце для готування їжі, полички для гігієнічних засобів та стіл.

Українські військові періодично діляться подробицями свого побуту та роботи. Зокрема, недавно дивізіон артилерійської розвідки "Команчі" 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показав роботу HIMARS по скупченню російської піхоти та техніки.

Також нещодавно воїни ЗСУ для українців організували "моторошну екскурсію" знищеним містом Часів Яр у Донецькій області. Вони зазначили, що місто на очах перетворюється на "суцільні руїни", але там все ще залишаються мирні мешканці.