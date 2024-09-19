В Конгрессе заявили, что Украина внедряет военные инновации быстрее чем США

По словам главы Комиссии по нацбезопасности США Джейн Гарман, американцы могут научиться создавать беспилотные системы за 350 долларов, так как это делают украинские специалисты.

Related video

Украина, находящаяся под серьезной угрозой со стороны России, внедряет военные технологии и инновационные концепции с такой скоростью, с которой даже правительство США не может сравниться. Об этом заявила глава Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман во время слушаний в Конгрессе США, состоявшихся 18 сентября, передает "Голос Америки".

Выступающие на слушаниях Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам подчеркнули необходимость многолетних инвестиций в национальную безопасность и промышленную базу Соединенных Штатов, а также изменения приоритетов в распределении средств для повышения эффективности.

"Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя, и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом своими глазами. Если Департамент обороны не сможет двигаться с такой же скоростью и масштабами, он проиграет", – сказала Гарман.

По ее словам украинский опыт может научить партнеров созданию недорогих беспилотных систем.

"Украина нас может научить, в частности, тому, что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом: в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем", – подытожила она.

Новые угрозы от сотрудничества России с Китаем и Ираном

На слушаниях также обсуждались растущие угрозы национальной безопасности США со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Вице-председатель Комиссии по стратегии национальной обороны Эрик Эдельман отметил, что Россия, несмотря на санкции и экспортные ограничения, продолжает вести крупнейшую наземную войну в Европе со времен 1945 года благодаря поддержке Китая.

В свою очередь, продолжил конгрессмен, Китай предоставляет высокоточное оборудование, что позволяет России продолжать производить ракеты и беспилотники, часть которых ранее поставлялась Ираном.

Эдельман также обратил внимание на сотрудничество России с Северной Кореей, которая поставляет миллионы патронов, в обмен на что Северная Корея и Китай могут получить доступ к российским подводным технологиям, что угрожает преимуществам США в подводном противостоянии.

Важно

Больше БПЛА упадут в странах НАТО: в США оценили увеличение численности армии РФ

Ранее сообщалось, что бойцы ударного подразделения Bulava Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого оснастили пулеметом украинский FPV-дрон "Королева Шершней". Отмечалось, что беспилотник уже успешно прошел испытание.