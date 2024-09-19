У Конгресі заявили, що Україна впроваджує військові інновації швидше ніж США

За словами голови Комісії з нацбезпеки США Джейн Гарман, американці можуть навчитися створювати безпілотні системи за 350 доларів, так як це роблять українські фахівці.

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Україна, яка перебуває під серйозною загрозою з боку Росії, впроваджує військові технології та інноваційні концепції з такою швидкістю, з якою навіть уряд США не може зрівнятися. Про це заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман під час слухань у Конгресі США, що відбулися 18 вересня, передає "Голос Америки".

Промовці на слуханнях Комітету Палати представників США зі збройних сил наголосили на необхідності багаторічних інвестицій у національну безпеку і промислову базу Сполучених Штатів, а також на зміні пріоритетів у розподілі коштів для підвищення ефективності.

"Потрібно стимулювати зміни. Україна і Росія впроваджують інновації на полі бою, і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні та переконалася в цьому на власні очі. Якщо Департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю і масштабами, він програє", — сказала Гарман.

За її словами український досвід може навчити партнерів створення недорогих безпілотних систем.

"Україна нас може навчити, зокрема, того, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це: у Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", — підсумувала вона.

Нові загрози від співпраці Росії з Китаєм та Іраном

На слуханнях також обговорювали зростаючі загрози національній безпеці США з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Віцеголова Комісії зі стратегії національної оборони Ерік Едельман зазначив, що Росія, попри санкції та експортні обмеження, продовжує вести найбільшу наземну війну в Європі з часів 1945 року завдяки підтримці Китаю.

Своєю чергою, продовжив конгресмен, Китай надає високоточне обладнання, що дає змогу Росії продовжувати виробляти ракети і безпілотники, частина яких раніше постачалася Іраном.

Едельман також звернув увагу на співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка постачає мільйони набоїв, в обмін на що Північна Корея і Китай можуть отримати доступ до російських підводних технологій, що загрожує перевагам США в підводному протистоянні.

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Раніше повідомлялося, що бійці ударного підрозділу Bulava Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького оснастили кулеметом український FPV-дрон "Королева Шершнів". Зазначалося, що безпілотник уже успішно пройшов випробування.