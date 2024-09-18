Більше БПЛА впадуть у країнах НАТО: у США оцінили збільшення чисельності армії РФ

За словами генерала Джеймса Хекера, збільшення кількості військовослужбовців ЗС РФ призведе до того, що в армії з'явиться більше ненавчених і непідготовлених бійців, до яких потраплять у руки безпілотні системи.

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План Росії щодо збільшення чисельності збройних сил на 180 тисяч осіб може призвести до зростання інцидентів, пов'язаних із проникненням безпілотників і ракет на територію НАТО. Про це заявив командувач ВПС США в Європі та Союзним повітряним командуванням НАТО генерал Джеймс Хекер, передає Defense One.

За його словами, ненавчені або недостатньо підготовлені російські призовники, які керують безпілотними системами, становлять серйозну загрозу. Зокрема, Хекер зазначив, що ці оператори можуть робити помилки через брак досвіду, що збільшує ризик інцидентів, подібних до аварії російського безпілотника в Латвії.

Генерал Хекер додав, що випадки порушення повітряного простору Латвії, Румунії та Польщі російськими дронами є прямим наслідком недостатнього рівня підготовки військовослужбовців.

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"Якщо ви берете людей з вулиці, які не пройшли підготовку і навчання військовим операціям, ризик прорахунків і помилок зростає. І я думаю, що ми бачили це... у багатьох вторгненнях, які ми спостерігали в Румунії, Польщі та в Латвії", — сказав воєначальник.

Розв'язання проблеми

Хекер наголосив, що повноцінне рішення вимагає поліпшення систем виявлення і відстеження нових загроз, таких як малопомітні БПЛА. Для цього необхідна модернізація інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Він акцентував на тому, що стандартні радари неефективні проти дронів з малим радіолокаційним перерізом, які летять на дуже низьких висотах (до 61 метра) зі швидкістю близько 93 км/год. З огляду на те, що більшість операцій таких дронів відбувається вночі, навіть із використанням окулярів нічного бачення пілотам складно виявити їх із літака, що летить зі швидкістю до 900 км/год.

Розв'язання цієї проблеми воєначальник бачить у застосуванні нових технологій, таких як українська система Sky Fortress, яка використовує мережу з 9500 мобільних акустичних датчиків, здатних фіксувати звукові сигнатури дронів та інших малопомітних об'єктів.

Така система вже успішно продемонстрована на авіабазі Рамштайн у Німеччині та в Румунії, викликавши інтерес у країн НАТО. Тепер завдання полягає в її масовому впровадженні, що потребує фінансування та координації серед країн-членів альянсу.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали виробництво нового ударного безпілотника великої дальності під назвою "Гарпія-А1" з китайським двигуном та іншими деталями.