Больше БПЛА упадут в странах НАТО: в США оценили увеличение численности армии РФ

По словам генерала Джеймса Хекера, увеличение количества военнослужащих ВС РФ приведет к тому, что в армии появится больше необученных и неподготовленных бойцов, к которым попадут в руки беспилотные системы.

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План России по увеличению численности вооруженных сил на 180 тысяч человек может привести к возрастанию инцидентов, связанных с проникновением беспилотников и ракет на территорию НАТО. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Союзным воздушным командованием НАТО генерал Джеймс Хекер, передает Defense One.

По его словам, необученные или недостаточно подготовленные российские призывники, управляющие беспилотными системами, представляют серьезную угрозу. В частности, Хекер отметил, что эти операторы могут совершать ошибки из-за нехватки опыта, что увеличивает риск инцидентов, подобных крушению российского беспилотника в Латвии.

Генерал Хекер добавил, что случаи нарушения воздушного пространства Латвии, Румынии и Польши российскими дронами являются прямым следствием недостаточного уровня подготовки военнослужащих.

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Упавший в Латвии дрон был "шахедом", начиненным взрывчаткой, — местные СМИ

"Если вы берете людей с улицы, не прошедших подготовку и обучение военным операциям, риск просчетов и ошибок возрастает. И я думаю, что мы видели это… во многих вторжениях, которые мы наблюдали в Румынии, Польше и в Латвии", — сказал военачальник.

Решение проблемы

Хекер подчеркнул, что полноценное решение требует улучшения систем обнаружения и отслеживания новых угроз, таких как малозаметные БПЛА. Для этого необходимо модернизации интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Он акцентировал на том, что стандартные радары неэффективны против дронов с малым радиолокационным сечением, которые летят на очень низких высотах (до 61 метра) со скоростью около 93 км/ч. Учитывая, что большинство операций таких дронов происходит ночью, даже с использованием очков ночного видения пилотам сложно обнаружить их с самолета, летящего со скоростью до 900 км/ч.

Решение этой проблемы военачальник видит в применении новых технологий, таких как украинская система Sky Fortress, которая использует сеть из 9500 мобильных акустических датчиков, способных фиксировать звуковые сигнатуры дронов и других малозаметных объектов.

Такая система уже успешно продемонстрирована на авиабазе Рамштайн в Германии и в Румынии, вызвав интерес у стран НАТО. Теперь задача заключается в ее массовом внедрении, что требует финансирования и координации среди стран-членов альянса.

Ранее сообщалось, что россияне начали производство нового ударного беспилотника большой дальности под названием "Гарпия-А1" с китайским двигателем и другими деталями.