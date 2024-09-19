В Польше предложили провести "честный референдум" в Крыму: в ЦПД вспомнили Калининград

В польском МИД предположили, что это можно было бы поручить ООН и "отложить" на десятилетия. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко предложил другое место для проведения референдума.

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В МИД Польши предложили провести в Крыму еще один референдум. На это предложение 19 сентября отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Относительно заявлений некоторых польских политиков о Крыме... Давайте все же проведем референдум в Królewiec — то есть в Калининграде. Попробуем?", — написал председатель ЦПД.

При чем здесь Калининград?

Как объясняли в "Суспільне Культура", город Калининград получил это название в 1946 году, когда Российская РФСР аннексировала часть территорий Восточной Пруссии. До этого город назывался Кенигсберг, а на польском его называли Крулевец.

В 2023 году в Польше приняли рекомендацию называть Калининград старым названием, а область — Крулевецкой. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши признала российское название искусственным и напомнила об "эмоционально негативном характере" фигуры Михаила Калинина для поляков из-за решения о массовой казни в Катыни в 1940 году.

Польша предлагает новый референдум: детали

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым "символически важен" для президента РФ Владимира Путина и без демилитаризации полуострова договориться невозможно.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — предложил Сикорский.

Напомним, идею "честного референдума" в Крыму также уже прокомментировали в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что полуостров является Украиной, а РФ должна понести ответственность за нарушение международного права.

Ранее за возвращение Крыма в состав Украины в соответствии с международным правом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что аннексия полуострова углубила боль крымских татар, которые уже пережили депортацию 80 лет назад.