У польському МЗС припустили, що це можна було б доручити ООН і "відкласти" на десятиліття. Керівник ЦПД Андрій Коваленко запропонував інше місце для проведення референдуму.

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У МЗС Польщі запропонували провести в Криму ще один референдум. На цю пропозицію 19 вересня відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Щодо заяв деяких польських політиків про Крим… Давайте все ж проведемо референдум в Królewiec — себто в Калінінграді. Спробуємо?", — написав голова ЦПД.

До чого тут Калінінград?

Як пояснювали в "Суспільне Культура", місто Калінінград отримало цю назву у 1946 році, коли Російська РФСР анексувала частину територій Східної Прусії. До цього місто називалось Кенігсберг, а польською його називали Крулевець.

У 2023 році у Польщі ухвалили рекомендацію називати Калінінград старою назвою, а область — Крулевецькою. Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі визнала російську назву штучною та нагадало про "емоційно негативний характер" постаті Михайла Калініна для поляків через рішення про масову страту у Катині в 1940 році.

Польща пропонує новий референдум: деталі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим "символічно важливий" для президента РФ Володимира Путіна і без демілітаризації півострова домовитися неможливо.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", — запропонував Сікорський.

Нагадаємо, ідею "чесного референдуму" в Криму також вже прокоментували в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що півострів є Україною, а РФ має понести відповідальність за порушення міжнародного права.

Раніше за повернення Криму до складу України відповідно до міжнародного права виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він наголосив, що анексія півострова поглибила біль кримських татар, які вже пережили депортацію 80 років тому.