"Не могла не знать": РФ сознательно ударила по пансионату в Сумах, — Зеленский (видео)

На момент попадания в пансионате для пожилых людей находились более 200 пациентов. 13 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

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19 сентября ВС РФ ударили управляемыми авиабомбами по Сумах, одной из целей стал Сумской гериатрический пансионат. Атаку в своем вечернем обращении прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что в городе продолжаются спасательные работы после "прилета" по пансионату для пожилых людей. На момент удара в здании находились почти 300 человек — более 200 пациентов и 60 работников.

"Продолжается эвакуация и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей — не военная база, не военный объект", — подчеркнул Зеленский.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Он отметил, что только за сегодня ВС РФ запустили по Украине почти 90 КАБов — по городам и позициям Сил обороны.

"Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", — заявил президент.

Количество пострадавших возросло

В Сумской областной военной администрации сообщили, что известно уже о 13 пострадавших в результате удара. Они получили травмы различной степени тяжести. Также известно об одном погибшем.

В ОВА подчеркнули, что в момент обстрела в пансионате находился 221 пациент, 87 из них — маломобильные.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Напомним, представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что ВС РФ минируют дамбы на собственной территории. По его словам, не исключено, что враг готовит провокации против Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что стремится увеличить производство дронов в 10 раз — до примерно 1,4 миллиона БПЛА в год.