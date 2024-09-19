"На будущее": ВС РФ заминировали дамбы на собственной территории, — ОТГ "Харьков"

Российские бойцы активно строят фортификации вокруг Белгорода. В командовании ВСУ не исключают, что враг готовит провокации.

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Российские военные заминировали дамбы в Белгородской области. Об этом 19 сентября сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Он сообщил, что ВС РФ не только активно возводят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и минируют гидросооружения общего и специального назначения в регионе.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее — если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а еще можно предположить то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", — отметил спикер ОТГ "Харьков"

По его словам, провокации на дамбах Россия может использовать для проведения мобилизации или отвлечения внимания населения от внутренних проблем. Саранцев отметил, что подрыв этих сооружений может вызвать масштабные наводнения, затопление населенных пунктов и экологическую катастрофу.

Напомним, 18 сентября в ОТГ "Харьков" сообщили, что российские оккупанты массово страдают от желудочно-кишечных расстройств.

Впоследствии спикер Виталий Саранцев уточнил, что отравление вызвали проблемы с логистикой. По его словам, вражеские бойцы не имеют лекарств и чаще сдаются в плен.