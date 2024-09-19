"На майбутнє": ЗС РФ замінували дамби на власній території, — ОТУ "Харків"

Російські бійці активно будують фортифікації навколо Бєлгорода. У командуванні ЗСУ не виключають, що ворог готує провокації.

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Російські військові замінували дамби у Бєлгородській області. Про це 19 вересня повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він повідомив, що ЗС РФ не лише активно зводять оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, але й мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення в регіоні.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє — якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити й те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках", — зазначив речник ОТУ "Харків"

З його слів, провокації на дамбах Росія може використати для проведення мобілізації або відвернення уваги населення від внутрішніх проблем. Саранцев наголосив, що підрив цих споруд може спричинити масштабні повені, затоплення населених пунктів та екологічну катастрофу.

Нагадаємо, 18 вересня в ОТУ "Харків" повідомили, що російські окупанти масово страждають від шлунково-кишкових розладів.

Згодом речник Віталій Саранцев уточнив, що отруєння спричинили проблеми з логістикою. З його слів, ворожі бійці не мають ліків та частіше здаються в полон.