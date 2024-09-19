"Не могла не знати": РФ свідомо вдарила по пансіонату у Сумах, — Зеленський (відео)
На момент влучання у пансіонаті для людей похилого віку перебували понад 200 пацієнтів. 13 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула.
19 вересня ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Сумах, однією з цілей став Сумський геріатричний пансіонат. Атаку у своєму вечірньому зверненні прокоментував президент України Володимир Зеленський.
Він повідомив, що у місті тривають рятувальні роботи після "прильоту" по пансіонату для літніх людей. На момент удару у будівлі перебували майже 300 осіб — понад 200 пацієнтів та 60 працівників.
"Триває евакуація і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей — не військова база, не військовий об’єкт", — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що лише за сьогодні ЗС РФ запустили по Україні майже 90 КАБів — по містах і позиціях Сил оборони.
"Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", — заявив президент.
Кількість постраждалих збільшилася
У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про 13 постраждалих внаслідок удару. Вони дістали травми різного ступеня тяжкості. Також відомо про одного загиблого.
В ОВА наголосили, що в момент обстрілу у пансіонаті перебував 221 пацієнт, 87 з них — маломобільні.
Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що ЗС РФ мінують дамби на власній території. З його слів, не виключено, що ворог готує провокації проти України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що прагне збільшити виробництво дронів у 10 разів — до приблизно 1,4 мільйона БПЛА за рік.