Южноафриканский танк Olifant Mk2 оказался в центре внимания: чем интересна машина (видео)

Танк оснащен одной из самых современных систем управления огнем, отмечают западные аналитики. А режим "охотник-убийца", реализованный в машине, позволяет командиру и наводчику одновременно отслеживать и поражать разные цели на поле боя.

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На международной выставке вооружений AAD 2024 Национальные силы обороны ЮАР (SANDF) представили свои ключевые боевые машины, включая легендарный танк Olifant Mk2. Этот 60,5-тонный гигант, разработанный на основе многолетнего опыта Южной Африки, вновь привлек внимание специалистов и любителей военной техники. Детальнее о боевой машине рассказали обозреватели Army Recognition.

Как и его предшественник, Olifant Mk1B, этот танк является результатом глубоких модернизаций, которые наделили его улучшенной броней, большей подвижностью и огневой мощью, делая его одной из самых грозных машин на вооружении ЮАР.

Разработка на фоне эмбарго и ограничений

История создания Olifant Mk2 берет свое начало в 1990-х годах, когда Южная Африка оказалась в сложной ситуации. Международные эмбарго и отсутствие возможности закупить новые танки заставили военных искать пути улучшения уже имеющихся машин. Первоначально рассматривались такие модели, как французский AMX-56 Leclerc и британский Challenger 2E, но из-за ограниченного бюджета выбор пал на модернизацию Olifant Mk1B.

Результатом этих решений стал Olifant Mk2, мощный боевой танк, который учитывает весь опыт южноафриканской пограничной войны и соответствует требованиям современных боевых действий. С тех пор было выпущено лишь 26 единиц этого танка, но каждая из них стала воплощением технического прогресса и боевой мощи.

Технические характеристики: мощь и подвижность

Olifant Mk2 может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками. Этот танк оснащен 29,32-литровым дизельным двигателем Continental V12 с турбонаддувом, который выдает 1 026 лошадиных сил, разгоняя 60-тонную машину до максимальной скорости 58 км/ч на дорогах. Интересно, что Mk2 разгоняется на 25 % быстрее своего предшественника, что для танков такого веса является значительным достижением.

Танк также обладает отличной проходимостью. Благодаря независимой подвеске и гидравлическим амортизаторам, Olifant Mk2 способен преодолевать препятствия до 0,9 м и траншеи шириной до 2 м, сохраняя при этом скорость в 30 км/ч. Это делает его невероятно маневренным даже в самых сложных условиях пересеченной местности.

Огневая мощь и вооружение

Но основная мощь Olifant Mk2 заключается в его вооружении. 105-мм нарезная пушка GT3B, которая была модернизирована с предыдущей версии танка, способна стрелять различными типами снарядов, включая бронебойные и фугасные, на расстояние до 7 500 метров. Эта пушка делает танк эффективным не только против бронетехники, но и против различных укреплений и других целей на поле боя.

Помимо основного орудия, танк оснащен коаксиальным пулеметом Browning калибра 7,62 мм, который обеспечивает дополнительную огневую поддержку с темпом стрельбы до 750 выстрелов в минуту. В боекомплект танка входит 5 000 патронов, что делает его готовым к длительным боям. Дополнительную защиту экипажу обеспечивают дымовые гранатометы, которые могут создать плотную дымовую завесу для маскировки танка на поле боя.

Фото: Скрин видео

Защита и выживаемость

В современных условиях важную роль играет защита экипажа, и Olifant Mk2 здесь не разочаровывает. Улучшенная броня, включающая пассивную композитную защиту, предохраняет танк от попаданий реактивных гранат и бронебойных снарядов. Двойной бронированный пол помогает защитить экипаж от мин, а система пожаротушения, установленная как в экипажном, так и в моторном отделениях, снижает риск возгорания при попадании вражеских снарядов.

Бронированные стальные юбки, прикрывающие ходовую часть, обеспечивают дополнительную защиту от ракетных ударов, что увеличивает шансы танка выжить даже в условиях интенсивного боя.

Инновационные системы управления огнем

Olifant Mk2 оснащен одной из самых современных систем управления огнем (СУО), которая была значительно улучшена по сравнению с предыдущими моделями. Теперь танк может вести огонь во время движения, что увеличивает его эффективность в динамичных боях. Режим "охотник-убийца", реализованный в Mk2, позволяет командиру и наводчику одновременно отслеживать и поражать разные цели, что дает тактическое преимущество на поле боя.

Особое внимание заслуживает командирская наблюдательная платформа (COP), которая предоставляет командиру 360-градусный обзор и тепловизионные данные, что особенно важно для ведения боевых действий в ночное время.

Основные ТТХ:

масса — 60,5 тонн;

двигатель — дизельный двигатель Continental V12 с турбонаддувом, объемом 29,32 литра и мощностью 1 026 л.с;

максимальная скорость — 58 км/ч;

запас хода — 260 км по пересеченной местности;

основное орудие — 105-мм полуавтоматическая нарезная пушка GT3B

дополнительное вооружение — пулемет 7,62 мм Browning, 81-мм дымовые гранатометы;

поворот башни — 360 градусов за 16 секунд;

защита — пассивная композитная броня;

экипажа — 4 человека.

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