Південноафриканський танк Olifant Mk2 опинився в центрі уваги: чим цікава машина (відео)

Танк оснащений однією з найсучасніших систем управління вогнем, зазначають західні аналітики. А режим "мисливець-вбивця", реалізований у машині, дає змогу командиру і навіднику одночасно відстежувати і уражати різні цілі на полі бою.

Related video

На міжнародній виставці озброєнь AAD 2024 Національні сили оборони ПАР (SANDF) представили свої ключові бойові машини, зокрема легендарний танк Olifant Mk2. Цей 60,5-тонний гігант, розроблений на основі багаторічного досвіду Південної Африки, знову привернув увагу фахівців і любителів військової техніки. Детальніше про бойову машину розповіли оглядачі Army Recognition.

Як і його попередник, Olifant Mk1B, цей танк є результатом глибоких модернізацій, які наділили його поліпшеною бронею, більшою рухливістю і вогневою міццю, роблячи його однією з найбільш грізних машин на озброєнні ПАР.

Розробка на тлі ембарго та обмежень

Історія створення Olifant Mk2 бере свій початок у 1990-х роках, коли Південна Африка опинилася в складній ситуації. Міжнародні ембарго і відсутність можливості закупити нові танки змусили військових шукати шляхи поліпшення вже наявних машин. Спочатку розглядали такі моделі, як французький AMX-56 Leclerc і британський Challenger 2E, але через обмежений бюджет вибір припав на модернізацію Olifant Mk1B.

Результатом цих рішень став Olifant Mk2, потужний бойовий танк, який враховує весь досвід південноафриканської прикордонної війни та відповідає вимогам сучасних бойових дій. Відтоді було випущено лише 26 одиниць цього танка, але кожна з них стала втіленням технічного прогресу та бойової потужності.

Технічні характеристики: міць і рухливість

Olifant Mk2 може похвалитися вражаючими технічними характеристиками. Цей танк оснащений 29,32-літровим дизельним двигуном Continental V12 з турбонаддувом, який видає 1 026 кінських сил, розганяючи 60-тонну машину до максимальної швидкості 58 км/год на дорогах. Цікаво, що Mk2 розганяється на 25 % швидше за свого попередника, що для танків такої ваги є значним досягненням.

Танк також має чудову прохідність. Завдяки незалежній підвісці і гідравлічним амортизаторам, Olifant Mk2 здатний долати перешкоди до 0,9 м і траншеї завширшки до 2 м, зберігаючи при цьому швидкість у 30 км/год. Це робить його неймовірно маневреним навіть у найскладніших умовах бездоріжжя.

Вогнева міць і озброєння

Але основна міць Olifant Mk2 полягає в його озброєнні. 105-мм нарізна гармата GT3B, яка була модернізована з попередньої версії танка, здатна стріляти різними типами снарядів, включно з бронебійними та фугасними, на відстань до 7 500 метрів. Ця гармата робить танк ефективним не тільки проти бронетехніки, а й проти різних укріплень та інших цілей на полі бою.

Крім основної гармати, танк оснащений коаксіальним кулеметом Browning калібру 7,62 мм, який забезпечує додаткову вогневу підтримку з темпом стрільби до 750 пострілів на хвилину. У боєкомплект танка входить 5 000 патронів, що робить його готовим до тривалих боїв. Додатковий захист екіпажу забезпечують димові гранатомети, які можуть створити щільну димову завісу для маскування танка на полі бою.

Фото: Скрін відео

Захист і виживання

У сучасних умовах важливу роль відіграє захист екіпажу, і Olifant Mk2 тут не розчаровує. Покращена броня, що включає пасивний композитний захист, оберігає танк від влучень реактивних гранат і бронебійних снарядів. Подвійна броньована підлога допомагає захистити екіпаж від мін, а система пожежогасіння, встановлена як в екіпажному, так і в моторному відділеннях, знижує ризик загоряння під час влучання ворожих снарядів.

Броньовані сталеві спідниці, що прикривають ходову частину, забезпечують додатковий захист від ракетних ударів, що збільшує шанси танка вижити навіть в умовах інтенсивного бою.

Інноваційні системи управління вогнем

Olifant Mk2 оснащений однією з найсучасніших систем управління вогнем (СУВ), яка була значно поліпшена порівняно з попередніми моделями. Тепер танк може вести вогонь під час руху, що збільшує його ефективність у динамічних боях. Режим "мисливець-вбивця", реалізований у Mk2, дає змогу командиру і навіднику одночасно відстежувати й уражати різні цілі, що дає тактичну перевагу на полі бою.

На особливу увагу заслуговує командирська спостережна платформа (COP), яка надає командиру 360-градусний огляд і тепловізійні дані, що особливо важливо для ведення бойових дій у нічний час.

Основні ТТХ:

маса — 60,5 тонн;

двигун — дизельний двигун Continental V12 з турбонаддувом, об'ємом 29,32 літра і потужністю 1 026 к.с;

максимальна швидкість — 58 км/год;

запас ходу — 260 км по бездоріжжю;

основна гармата — 105-мм напівавтоматична нарізна гармата GT3B

додаткове озброєння — кулемет 7,62 мм Browning, 81-мм димові гранатомети;

поворот вежі — 360 градусів за 16 секунд;

захист — пасивна композитна броня;

екіпаж — 4 людини.

Важливо

На виставці в Британії вперше представили готовий зразок танка Challenger 3 (відео)

Нагадаємо, в Росії показали унікальний український танк Т-72АГ, який був розроблений Харківським бюро імені Морозова в 90-х з метою вивести українські бронемашини на міжнародний рівень.