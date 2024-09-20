На примере Украины: в Британии создали противотанковую машину Wolfram с ракетами Brimstone

По словам журналистов, идея была в том, чтобы разместить на машину Supacat HMT пусковую установку Brimstone на восемь ракет. Подобные импровизированные решения неоднократно применялись в Украине.

Related video

Компании Supacat и MBDA разрабатывают новую противотанковую машину Wolfram с наземной версией ракет Brimstone класса "воздух-земля".Совместная разработка сочетает в себе мобильность платформы Supacat HMT 6x6 и точность ракетной системы Brimstone. Об этом пишет Army Recognition.

Противотанковая машина предназначена для обеспечения мобильной огневой мощи в противостоянии с бронированными целями.

На британском технологическом форуме DVD 2024 Wolfram продемонстрировала передовые возможности.

Новая разработка представляет собой противотанковую машину, в которой сочетается спецтранспорт Supacat HMT 6x6, оснащенный модулем пусковой установки ракет Brimstone. Основная идея была в том, чтобы разместить на машину Supacat HMT пусковую установку Brimstone на восемь ракет. Новая разработка — это возможность мобильного удара по наземным целям. Brimstone — ракета класса "воздух-земля", используемая для наземных атак, была адаптирована, в частности, для борьбы с бронетехникой противника. Авторы публикации обратили внимание на то, что ракета используется в Украине. В мае 2022 года Великобритания отправила некоторое количество ракет Brimstone в Украину, где они устанавливались на импровизированных транспортных средствах.

Ракета Brimstone

Brimstone — ракета класса "воздух-земля" и "земля-земля" британской разработки. В первую очередь предназначена для точных ударов по наземным целям. Была развернута в нескольких конфликтах вооруженными силами Британии, Саудовской Аравии, Германии и, в последнее время, Украиной.

вес Brimstone — около 50 кг;

длина — 1,8 метра;

тандемная кумулятивная боеголовка весом 6,3 кг предназначена для поражения бронированных целей;

ракета приводится в действие твердотопливным ракетным двигателем, разгоняющим снаряд до сверхзвуковой скорости — около 1,3 Маха, или 450 м/с;

сложная система наведения включает в себя активный радар миллиметрового диапазона 94 ГГц и инерциальную навигационную систему (INS);

погрешность — менее одного метра.

Напомним, что южноафриканский танк Olifant Mk2 оказался в центре внимания.

Также сообщалось, что Украина обогнала Европу по части производства артиллерии.