На прикладі України: у Британії створили протитанкову машину Wolfram із ракетами Brimstone

За словами журналістів, ідея була в тому, щоб розмістити на машину Supacat HMT пускову установку Brimstone на вісім ракет. Подібні імпровізовані рішення неодноразово застосовувалися в Україні.

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Компанії Supacat і MBDA розробляють нову протитанкову машину Wolfram з наземною версією ракет Brimstone класу "повітря-земля", спільна розробка поєднує в собі мобільність платформи Supacat HMT 6x6 і точність ракетної системи Brimstone. Про це пише Army Recognition.

Протитанкова машина призначена для забезпечення мобільної вогневої потужності в протистоянні з броньованими цілями.

На британському технологічному форумі DVD 2024 Wolfram продемонструвала передові можливості.

Нова розробка являє собою протитанкову машину, в якій поєднується спецтранспорт Supacat HMT 6x6, оснащений модулем пускової установки ракет Brimstone. Основна ідея була в тому, щоб розмістити на машину Supacat HMT пускову установку Brimstone на вісім ракет. Нова розробка — це можливість мобільного удару по наземних цілях. Brimstone — ракета класу "повітря-земля", яка використовується для наземних атак, була адаптована, зокрема, для боротьби з бронетехнікою противника. Автори публікації звернули увагу на те, що ракета використовується в Україні. У травні 2022 року Велика Британія відправила деяку кількість ракет Brimstone в Україну, де їх встановлювали на імпровізованих транспортних засобах.

Ракета Brimstone

Brimstone — ракета класу "повітря-земля" і "земля-земля" британської розробки. Передусім призначена для точних ударів по наземних цілях. Була розгорнута в кількох конфліктах збройними силами Британії, Саудівської Аравії, Німеччини й, останнім часом, України.

вага Brimstone — близько 50 кг;

довжина — 1,8 метра;

тандемна кумулятивна боєголовка вагою 6,3 кг призначена для ураження броньованих цілей;

ракета приводиться в дію твердопаливним ракетним двигуном, що розганяє снаряд до надзвукової швидкості — близько 1,3 Маха, або 450 м/с;

складна система наведення містить активний радар міліметрового діапазону 94 ГГц і інерціальну навігаційну систему (INS);

похибка — менше одного метра.

Нагадаємо, що південноафриканський танк Olifant Mk2 опинився в центрі уваги.

Також повідомлялося, що Україна обігнала Європу в частині виробництва артилерії.