Одним ударом весь дивизион: разведчики показали, как уничтожили российский С-400 (видео)

Россияне потеряли систему ПВО еще весной, однако кадры успешной операции были обнародованы лишь сейчас. Уничтожить комплекс С-400 "Триумф" удалось со второй попытки.

Related video

На фронте продолжается снижение боевых возможностей российских оккупантов. Силы обороны уничтожают как личный состав противника, так и его вооружение, которым он терроризирует украинцев. Разведчики показали, как удалось поразить систему противовоздушной обороны С-400, передает "Украинская правда".

Речь идет про 15-ю бригаду артразведки "Черный лес", бойцы которой нанесли урон россиянам и уничтожили их зенитный ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Произошло это еще весной этого года, но в руки журналистов запись попала лишь сейчас.

Командир взвода беспилотных авиационных комплексов Константин отметил, что найти вражеское вооружение нетрудно и главная проблема заключалась в том, чтобы поразить ее.

Дело в том, что обычно С-400 защищают несколько менее сильных систем противовоздушной обороны, которые настроены на уничтожение всего вокруг, включая разведывательные дроны.

Разведчики 15-й бригады "Черный лес" имели общее понимание, где в обороне россиян могут быть проблемы, но не исключали того, что у них могут быть в наличии средства РЭБ. С каждым километром полета БПЛА напряжение операторов росло и первый дрон потерпел крушение.

"Вообще-то посылать второй борт было тупым решением. Потому что если тебя сбили первый раз, то значит, враг работает в активном режиме. Вряд ли они такие сидят: "А, ну этот сбили, идем отдыхать". Шанс на такое минимальный, не более как случайность", — делится Константин.

В результате, продолжает боец, экипаж все же принял это "тупое" решение и план сработал. Счастливые операторы увидели на экране вражеский комплекс С-400.

"В определенных районах есть "С-300" и "С-400", которые постоянно делают какие-то маневры, перемещения. А этих никто не трогал, они были достаточно далеко от линии фронта — и вообще расслабились. Обычно россияне держат отдельно и пусковые, и радиолокационные станции, и командные пункты. А эти настолько обнаглели, что поставили все вместе. Мы смотрим на экран: "Да не может такого быть". Но это так. Поэтому нам не оставалось ничего, как одним ударом поразить весь дивизион", — продолжил Константин.

Он также отметил, что техника ВС РФ временами оказывалась действительно неплохой, ведь комплекс перехватывал ракеты, которые запускались по нему, однако остальные долетели и сожгли российский "аналоговнет".

Напомним, 23 сентября сообщалось, что в Тверской области украинские силы уничтожили потенциал российских войск на месяцы. По словам главы эстонской разведки полковника Антса Кивиселга, возле Торопца были взорваны 30 000 тонн боеприпасов. Мощность взрыва эквивалентна 750 000 артиллерийских снарядов.