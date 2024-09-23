Одним ударом весь дивізіон: розвідники показали, як знищили російський С-400 (відео)

Росіяни втратили систему ППО ще навесні, проте кадри успішної операції були оприлюднені лише зараз. Знищити комплекс С-400 "Тріумф" вдалося з другої спроби.

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На фронті триває зниження бойових можливостей російських окупантів. Сили оборони знищують як особовий склад противника, так і його озброєння, яким він тероризує українців. Розвідники показали, як вдалося уразити систему протиповітряної оборони С-400, передає "Українська правда".

Йдеться про 15-ту бригаду артрозвідки "Чорний ліс", бійці якої завдали шкоди росіянам і знищили їхній зенітний ракетний комплекс великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Сталося це ще навесні цього року, але до рук журналістів запис потрапив лише зараз.

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів Костянтин наголосив, що знайти вороже озброєння неважко і головна проблема полягала в тому, щоб уразити його.

Річ у тім, що зазвичай С-400 захищають кілька менш сильних систем протиповітряної оборони, які налаштовані на знищення всього навколо, включно з розвідувальними дронамі.

Розвідники 15-ї бригади "Чорний ліс" мали загальне розуміння, де в обороні росіян можуть бути проблеми, але не виключали того, що у них можуть бути в наявності засоби РЕБ. З кожним кілометром польоту БПЛА напруга операторів зростала і перший дрон зазнав аварії.

"Взагалі-то посилати другий борт було тупим рішенням. Тому що, якщо тебе збили перший раз, то значить, ворог працює в активному режимі. Навряд чи вони такі сидять: "А, ну цей збили, йдемо відпочивати". Шанс на таке мінімальний, не більше як випадковість", — ділиться Костянтин.

У результаті, продовжує боєць, екіпаж усе ж таки прийняв це "тупе" рішення і план спрацював. Щасливі оператори побачили на екрані ворожий комплекс С-400.

"У певних районах є "С-300" і "С-400", які постійно роблять якісь маневри, переміщення. А цих ніхто не чіпав, вони були досить далеко від лінії фронту — і взагалі розслабилися. Зазвичай росіяни тримають окремо і пускові, і радіолокаційні станції, і командні пункти. А ці настільки знахабніли, що поставили все разом. Ми дивимося на екран: "Та не може такого бути". Але це так. Тому нам не залишалося нічого, як одним ударом вразити весь дивізіон", — продовжив Костянтин.

Він також зазначив, що техніка ЗС РФ часом виявлялася справді непоганою, адже комплекс перехоплював ракети, що запускалися по ньому, проте решта долетіли і спалили російський "аналоговнет".

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що у Тверській області українські сили знищили потенціал російських військ на місяці. За словами глави естонської розвідки полковника Антса Ківіселга, біля Торопця було підірвано 30 000 тонн боєприпасів. Потужність вибуху еквівалентна 750 000 артилерійських снарядів.