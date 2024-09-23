"Это не спроста": оккупанты наращивают штурмы на фронте, в ВСУ разоблачили тактику россиян

ВС РФ начали перебрасывать на горячие точки фронта подкрепления и много оружия, однако это не принесло им никакого результата, рассказал командир экипажа БПЛА Андрей Отченаш. Потери и достижения россиян абсолютно несопоставимы.

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Российские оккупанты продолжают наращивать штурмовые действия на горячих участках фронта, но Силы обороны не сдаются и дают отпор противнику. Деталями поделился командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "24 канала".

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По его словам, у ВСУ есть преимущество в использовании FPV-дронов. На направлении, где работает бригада "Рубеж", штурмы со стороны ВС РФ достаточно активные и они не прекращаются. В последнее время россияне применили большое количество техники и много личного состава, но это не принесло им никакого результата.

Украинские защитники уничтожили половину из той техники, которой оккупанты штурмовали позиции Сил обороны. То же самое касается и бойцов ВС РФ.

"В то же время нужно понимать, если россияне штурмуют такими силами, то это не спроста. У них есть какой-то план, и они будут продолжать наращивать свои штурмовые действия", — заявил Андрей Отченаш.

Несмотря на сильный отпор россияне продолжают перебрасывать резервы и останавливать свои наступательные действия не планируют. Достаточно грамотно со стороны врага используется оружие.

"Потери и достижения россиян абсолютно несопоставимы. Они теряют огромное количество людей – несколько посадок или иногда даже несколько позиций. Поэтому штурмовые действия продолжаются, и ситуация достаточно напряженная… Россияне штурмуют там, где планировали, используя при этом и FPV-коптеры, и сбросы, и артиллерию – абсолютно все, что у них есть. А у них этого достаточно много", — подытожил Андрей Отченаш.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что РФ хочет любой ценой захватить всю Донецкую область до начала переговоров. Как рассказал боец ВСУ Кирилл Сазонов, ВС РФ не бросают новые бригады в бой. Они уже не могут поддерживать новые направления и штурмовать так, как это было год назад, когда они наступали сразу в нескольких местах.