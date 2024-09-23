"Це не спроста": окупанти нарощують штурми на фронті, у ЗСУ викрили тактику росіян

ЗС РФ почали перекидати на гарячі точки фронту підкріплення і багато зброї, однак це не принесло їм жодного результату, розповів командир екіпажу БПЛА Андрій Отченаш. Втрати і досягнення росіян абсолютно непорівнянні.

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Російські окупанти продовжують нарощувати штурмові дії на гарячих ділянках фронту, але Сили оборони не здаються і дають відсіч противнику. Деталями поділився командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "24 каналу".

Дивитися з: 28:30

За його словами, у ЗСУ є перевага у використанні FPV-дронів. На напрямку, де працює бригада "Рубіж", штурми з боку ЗС РФ досить активні і вони не припиняються. Останнім часом росіяни застосували велику кількість техніки і багато особового складу, але це не принесло їм жодного результату.

Українські захисники знищили половину з тієї техніки, якою окупанти штурмували позиції Сил оборони. Те ж саме стосується і бійців ЗС РФ.

"Водночас потрібно розуміти, якщо росіяни штурмують такими силами, то це не спроста. У них є якийсь план, і вони продовжуватимуть нарощувати свої штурмові дії", — заявив Андрій Отченаш.

Попри сильну відсіч росіяни продовжують перекидати резерви і зупиняти свої наступальні дії не планують. Досить грамотно з боку ворога використовується зброя.

"Втрати і досягнення росіян абсолютно непорівнянні. Вони втрачають величезну кількість людей — кілька посадок або іноді навіть кілька позицій. Тому штурмові дії тривають, і ситуація досить напружена... Росіяни штурмують там, де планували, використовуючи при цьому і FPV-коптери, і скидання, і артилерію — абсолютно все, що в них є. А в них цього досить багато", — підсумував Андрій Отченаш.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що РФ хоче за всяку ціну захопити всю Донецьку область до початку переговорів. Як розповів боєць ЗСУ Кирило Сазонов, ЗС РФ не кидають нові бригади в бій. Вони вже не можуть підтримувати нові напрямки і штурмувати так, як це було рік тому, коли вони наступали відразу в декількох місцях.