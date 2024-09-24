ВСУ помогают россиянам в Судже подготовиться к холодам

По словам Алексея Дмитрашкивского, военные не только обеспечивают местных продуктами питания, водой и теплыми вещами, но и восстанавливают критическую инфраструктуру, которую постоянно обстреливает и уничтожает российская армия.

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Вооруженные Силы Украины пытаются подготовить российскую Суджу к холодам. Украинские воины восстанавливают критическую инфраструктуру, обеспечивают жителей города продуктами питания и водой. Об этом со ссылкой на представителя комендатуры ВСУ в Судже Алексея Дмитрашкивского пишет АрмияInform.

"Была попытка наладить водоснабжение, но в связи с постоянными обстрелами КАБами и постоянной работой FPV-дронов вышел из строя генератор и в городе Суджа. Поэтому на сегодняшний день это невозможно. Также было попадание в водонапорную башню, и на данный момент в Судже водоснабжение прекращено", — рассказал Алексей Дмитрашковский.

По его словам, генератор работает в другом населенном пункте. Поэтому воду местным жителям поставляют оттуда.

Также Алексей Дмитрашковский отмечает, что в городе идет подготовка к отопительному сезону. У большинства населения газовое отопление, поэтому ВСУ обеспечивают местных жителей теплыми вещами и развозят буржуйки.

"Что касается зимы, то на сегодняшний день развозим теплые вещи по населенным пунктам. Люди очень волнуются, потому что у большинства у них газовое отопление, печного отопления у них нет. Стараемся, разыскиваем возможность обеспечить людей, которые остались на территориях, которые контролируют Вооруженные Силы Украины, так называемыми буржуйками", — добавил представитель комендатуры.

Отметим, что российские власти отказываются эвакуировать жителей Курской области. В комендатуру украинских Сил обороны часто звонят родственники местных из разных уголков мира и жалуются на российские власти.

А недавно военные ВСУ спасли в Судже трехлетнюю девочку, которая выбежала на заминированное поле. Девочка могла погибнуть от взрыва мины.