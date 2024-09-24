ЗСУ допомагають росіянам у Суджі підготуватися до холодів

За словами Олексія Дмитрашківського, військові не тільки забезпечують місцевих харчовими продуктами, водою та теплими речами, а й відновлюють критичну інфраструктуру, яку постійно обстрілює та знищує російська армія.

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Збройні Сили України намагаються підготувати російську Суджу до холодів. Українські воїни відновлюють критичну інфраструктуру, забезпечують жителів міста харчовими продуктами та водою. Про це з посиланням на речника комендатури ЗСУ в Суджі Олексія Дмитрашківського пише АрміяInform.

"Була спроба налагодити водопостачання, але у зв’язку з постійними обстрілами КАБами та постійною роботою FPV-дронів вийшов з ладу генератор і в місті Суджа. Тому на сьогодні це неможливо. Також було влучання у водонапірну башту і наразі в Суджі водопостачання припинено", — розповів Олексій Дмитрашківський.

За його словами, генератор працює в іншому населеному пункті. Тому воду місцевим жителям постачають звідти.

Також Олексій Дмитрашковський зазначає, що в місті триває підготовка до опалювального сезону. В більшості населення газове опалення, тому ЗСУ забезпечують місцевих жителів теплими речами та розвозять буржуйки.

"Стосовно зими, то на сьогодні розвозимо теплі речі по населених пунктах. Люди дуже хвилюються, тому що у більшості з них газове опалення, пічного опалення в них немає. Намагаємося, розшукуємо можливість забезпечити людей, які залишилися на територіях, які контролюють Збройні Сили України, так званими буржуйками", — додав речник комендатури.

Зазначимо, що російська влада відмовляється евакуювати жителів Курської області. До комендатури українських Сил оборони часто телефонують родичі місцевих із різних куточків світу та скаржаться на російську владу.

А нещодавно військові ЗСУ врятували в Суджі трирічну дівчинку, яка вибігла на заміноване поле. Дівчинка могла загинути від вибуху міни.