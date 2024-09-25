Ищут врага в руинах: аналитики рассказали о ситуации возле Часового Яра (карта)

Россияне пытаются прорваться в город малыми группами пехоты, пишут DeepState. Наибольшее давление осуществляется со стороны Калиновки и леса.

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За последнее время ситуация, которая сложилась в районе Часового Яра Донецкой области, неизменна. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал DeepState.

Отмечается, что российские войска пытаются прорываться в сторону города силами малых групп пехоты. Противник прячется в домах, руинах, подвалах для "насыщения" и дальнейшего продвижения.

Ежедневно бойцы Сил Обороны с помощью дронов выискивают врага, а затем уничтожают его.

Наибольшее давление, как отмечается, осуществляется со стороны Калиновки и леса южнее села, где россияне лезут в микрорайон "Октябрьский". Но, как правило, в один конец, — пишут на канале.

Напомним, по состоянию на 17 сентября 90% города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области находилось под контролем Сил обороны Украины. На некоторых локациях российские войска могут занимать позиции украинских военных, но защитники их впоследствии выбивают.

Также пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказывал, что ВС РФ проводят до 20 штурмов Часового Яра в сутки. Военный объяснил, что цель оккупантов — не делать пауз, чтобы защитники не имели возможности отдохнуть.

Воины 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила организовали "жуткую экскурсию" по уничтоженному городу. Бойцы ВСУ решили показать, во что превратился Часов Яр, который россияне уничтожают из артиллерии, забрасывают минами, пускают ракеты, направляют дроны-камикадзе и бомбят КАБами.