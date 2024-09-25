Вишукують ворога у руїнах: аналітики розповіли про ситуацію біля Часового Яру (карта)

Росіяни намагаються прорватися у місто малими групами піхоти, пишуть DeepState. Найбільший тиск здійснюється зі сторони Калинівки та лісу.

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За останній час ситуація, яка склалася в районі Часового Яру Донецькій області, незмінна. Про це повідомляє аналітичний Telegram-канал DeepState.

Зазначається, що російські війська намагаються прориватися в сторону міста силами малих груп піхоти. Противник ховається в будинках, руїнах, підвалах для "насичення" та подальшого просування.

Щодня бійці Сил Оборони з допомогою дронів вишукують ворога, а потім знищують його.

Найбільший тиск, як наголошується, здійснюється зі сторони Калинівки та лісу південніше від села, де росіяни лізуть в мікрорайон "Жовтневий". Але, зазвичай, в один кінець, — пишуть на каналі.

Нагадаємо, станом на 17 вересня 90% міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області перебувало під контролем Сил оборони України. На деяких локаціях російські війська можуть займати позиції українських військових, але захисники їх згодом вибивають.

Також пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповідав, що ЗС РФ проводять до 20 штурмів Часового Яру на добу. Військовий пояснив, що мета окупантів — не робити пауз, щоб оборонці не мали змоги відпочити.

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила організували "моторошну екскурсію" знищеним містом. Бійці ЗСУ вирішили показати, на що перетворився Часів Яр, який росіяни знищують з артилерії, закидують мінами, пускають ракети, направляють дрони-камікадзе та бомблять КАБами.