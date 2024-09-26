"Болезненная потеря": погиб в бою линейный продюсер СТБ и "Нового канала" Станислав Житницкий

Бывший сотрудник двух украинских телеканалов Станислав Житницкий был младшим сержантом в составе президентской бригады. Военный погиб на восточном фронте.

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На российско-украинской войне погиб сотрудник телеканалов медиагруппы Starlight Media Станислав Житницкий, воевавший в составе Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ВСУ. Житницкий вступил в ряды Сил обороны, чтобы дать отпор стране-агрессору, пытался защитить будущее Украины. О смерти военнослужащего говорится в заметке на странице Facebook медиагруппы.

Сообщение с трагическим известием появилось на странице около 9 час. 26 сентября. Указано, что Житницкий, попав в ряды ВСУ, воевал в звании младшего сержанта. Дата гибели не указана, только отмечается, что это произошло в течение текущей недели. Starlight Media выражает слова соболезнования семье воина, который отдал жизнь во время выполнения боевого задания.

"Большая потеря в нашей старлайтовской семье. Наше сердце сегодня с семьей, всеми близкими и друзьями Станислава. Всегда будем помнить нашего воина, коллегу и друга", — говорится в заметке со словами скорби.

Станислав Житницкий работал на нескольких телеканалах медиагруппы, начиная с 2017 года. Начинал на "Новом канале", потом перешел на СТБ. Сначала был старшим администратором, затем стал линейным продюсером — человеком, который налаживал работу персонала, следил за технологическими вопросами, бюджетом и графиком съемок. Житницкий принял участие в создании ряда развлекательных шоу: среди них — "Ревизор", "Супермама", "Супербабушка", "Детектор лжи".

Дату прощания со Станиславом сообщат позже, подытожили на Facebook Starlight Media.

Сообщение о смерти — погиб Станислав Житницкий Фото: Скриншот

Слова скорби по поводу гибели Житницкого опубликовали люди, с которыми он работал на телевидении. Они писали, что погибший был "замечательным человеком, очень добрым и отзывчивым". Экс-коллеги отметили, что "сердце не выдерживает" и что это "тяжелая и болезненная потеря". Работница телеканала "Украина" и СТБ Myroslava Chechko-Berezansjka скорбела, что война забрала талантливого человека, который мог воплотить в жизнь много хороших идей.

"Он должен был быть на телевидении — и свернул бы горы, но война не дала никаких шансов", — говорится в заметке.

На странице Facebook президентской бригады можно узнать, на каких участках фронта воюют различные батальоны в составе подразделения. Пресс-служба сообщает, что бойцы участвовали в боях под Волчанском, у Сватово, рядом с Покровском.

Отметим, 20 сентября Фокус писал о гибели еще одного телевизионщика — оператора "1+1" Игоря Захарова. О трагическом событии сообщил Институт массовой информации. Как выяснилось, мужчина воевал в составе Национальной гвардии, более года считался пропавшим без вести. Факт смерти подтвердила экспертиза, пояснила коллега оператора, корреспондентка Наталья Малярчук.

Напоминаем, 6 августа стало известно о смерти оператора Владимира Чернышева, который работал на двух украинских телеканалах.