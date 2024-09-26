"Болюча втрата": поліг у бою лінійний продюсер СТБ та "Нового каналу" Станіслав Житницький

Колишній співробітник двох українських телеканалів Станіслав Житницький був молодшим сержантом у складі президентської бригади. Військовий загинув на східному фронті.

Related video

На російсько-українській війні загинув співробітник телеканалів медіагрупи Starlight Media Станіслав Житницький, який воював у складі Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ЗСУ. Житницький долучився до лав Сил оборони, щоб дати відсіч країні-агресору, намагався захистити майбутнє України. Про смерть військовослужбовця ідеться у дописі на сторінці Facebook медіагрупи.

Повідомлення з трагічною звісткою з'явилось на сторінці приблизно о 9 год. 26 вересня. Вказано, що Житницький, ставши до лав ЗСУ, воював у званні молодшого сержанта. Дата загибелі не вказана, лише зазначається, що це сталось протягом поточного тижня. Starlight Media висловлює слова співчуття сім'ї воїна, який віддав життя під час виконання бойового завдання.

"Велика втрата в нашій старлайтівській родині. Наше серце сьогодні з сім’єю, всіма близькими та друзями Станіслава. Завжди пам’ятатимемо нашого воїна, колегу та друга", — ідеться у дописі зі словами скорботи.

Станіслав Житницький працював на кількох телеканалах медіагрупи, починаючи з 2017 року. Починав на "Новому каналі", потім перейшов на СТБ. Спершу був старшим адміністратором, потім став лінійним продюсером — людиною, яка налагоджувала роботу персоналу, стежила за технологічними питаннями, бюджетом та графіком зйомок. Житницький долучився до створення низки розважальних шоу: серед них — "Ревізор", "Супермама", "Супербабуся", "Детектор брехні".

Дату прощання зі Станіславом повідомлять пізніше, підсумували на Facebook Starlight Media.

Повідомлення про смерть — загинув Станіслав Житницький Фото: Скриншот

Слова скорботи щодо загибелі Житницького опублікували люди, з якими він працював на телебаченні. Вони писали, що загиблий був "чудовою людиною, дуже добрим та чуйним". Ексколеги зауважили, що "серце не витримує" і що це "важка та болюча втрата". Працівниця телеканалу "Україна" та СТБ Myroslava Chechko-Berezansjka сумувала, що війна забрала талановиту людину, яка могла втілити у життя багато гарних ідей.

"Він мав бути на телебаченні — і звернув би гори, але війна не дала жодних шансів", — ідеться у дописі.

На сторінці Facebook президентської бригади можна дізнатись, на яких ділянках фронту воюють різні батальйони у складі підрозділу. Пресслужба повідомляє, що бійці долучались до боїв під Вовчанськом, біля Сватового, поруч з Покровськом.

Зазначимо, 20 вересня Фокус писав про загибель ще одного телевізійника — оператора "1+1" Ігоря Захарова. Про трагічну подію повідомив Інститут масової інформації. Як з'ясувалось, чоловік воював у складі Національної гвардії, понад рік вважався зниклим безвісти. Факт смерті підтвердила експертиза, пояснила колега оператора, кореспондентка Наталя Малярчук.

Нагадуємо, 6 серпня стало відомо про смерть оператора Володимира Чернишова, який працював на двох українських телеканалах.