Украинец год пробыл в браке с 78-летней женщиной, чтобы уехать из страны к ее внуку (фото)

Мужчина расписался с пожилой женщиной, старше его более чем на 30 лет, и собрался в Италию. Однако пограничники выяснили неожиданные детали, из-за которых жена рискует провести до пяти лет за решеткой.

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На границе Украины с Венгрией остановили "интересных" супругов. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Через пункт пропуска "Тиса" выезжал из страны микроавтобус, который осуществляет регулярные международные пассажирские перевозки. Среди пассажиров были супруги украинцы. Мужчине 42 года, сам — уроженец Хмельницкой области, его жене 78 лет, сама из Луганской области.

Паспорта супругов Фото: ГПСУ

Брак был зарегистрирован в Киеве еще в прошлом году. Женщина имеет статус инвалидности, которая должна была бы позволить украинцу выехать за границу. Он рассказал пограничникам, что сопровождает жену на лечение в Италию.

"Впрочем, в ходе общения, пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней "жены на бумаге", которая на самом деле является его тещей", — отметили в ГПСУ.

В конце концов мужчина признался, что именно с дочерью находится в отношениях. В Италию же собирался к любимой и общему их ребенку. Теща вызвалась помочь избраннику своей дочери, предоставив ему отсрочку от мобилизации и право на выезд из страны.

Свидетельство о браке супругов Фото: ГПСУ

Через границу украинца не пропустили. Мало того, в действиях его 78-летней жены увидели признаки незаконной переправки лиц через госграницу (санкция статьи — от трех до пяти лет заключения). Мужчину же могут осудить по статье об уклонении от мобилизации.

Напомним, во Львовской области разоблачили канал контрабанды техники Apple. Женщины за сутки несколько раз пересекали границу, перенося по несколько iPhone в своих вещах.

Ночью на 25 сентября пограничники сбили дрон ВС РФ в Сумской области. В ГПСУ показали обломки "Шахеда", который при падении сделал несколько ворон на земле.