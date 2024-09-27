Українець рік перебував у шлюбі з 78-річною жінкою, щоб виїхати з країни до її онука (фото)

Чоловік розписався з літньою жінкою, старшою за нього на понад 30 років, та зібрався в Італію. Однак прикордонники з’ясували несподівані деталі, через які дружина ризикує провести до п’яти років за ґратами.

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На кордоні України з Угорщиною зупинили "цікаве" подружжя. Про це 27 вересня повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Через пункт пропуску "Тиса" виїжджав з країни мікроавтобус, який здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення. Серед пасажирів було подружжя українців. Чоловіку 42 роки, він — уродженець Хмельницької області, його дружині 78 років, вона з Луганської області.

Паспорти подружжя Фото: ДПСУ

Шлюб був зареєстрований у Києві ще минулого року. Жінка має статус інвалідності, яка мала б дозволити українцю виїхати за кордон. Він розповів прикордонникам, що супроводжує дружину на лікування в Італію.

"Втім, під час спілкування прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею", — зазначили в ДПСУ.

Врешті чоловік зізнався, що з саме з донькою перебуває у стосунках. В Італію ж збирався до коханої та спільної їхньої дитини. Теща зголосилася допомогти обранцю своєї доньки, надавши йому відстрочку від мобілізації та право на виїзд з країни.

Свідоцтво про шлюб подружжя Фото: ДПСУ

Через кордон українця не пропустили. Ба більше, у діях його 78-річної дружини побачили ознаки незаконного переправлення осіб через держкордон (санкція статті — від трьох до п’яти років ув’язнення). Чоловіка ж можуть засудити за статтею про ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, у Львівській області викрили канал контрабанди техніки Apple. Жінки за добу кілька разів перетинали кордон, переносячи по кілька iPhone у своїх речах.

Вночі на 25 вересня прикордонники збили дрон ЗС РФ у Сумській області. У ДПСУ показали уламки "Шахеда", який під час падіння зробив декілька вирв на землі.