В Одесской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности работнику ТЦК

По информации Офиса генпрокурора, подозреваемый в 2022 году работал в должности инспектора исправительной колонии и после оккупации территории перешел на сторону врага. После освобождения он мобилизовался и устроился на работу в одном из ТЦК Одесской области.

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В Одесской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), который во время оккупации части территории Херсонской области сотрудничал с врагом. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следователей подозреваемый в 2022 году работал в Херсонской области в должности инспектора одной из исправительных колоний. После того, как российские войска оккупировали часть территории, он присоединился к ним и работал до освобождения Херсонщины Вооруженными силами Украины. Уже после освобождения территории мужчина мобилизовался и устроился на работу в один из ТЦК Одесской области.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и избрана мера пресечения. Досудебное расследование в отношении него продолжается.

Ранее Фокус писал, что в апреле ГБР завершило расследование уголовного производства относительно незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Судом была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако впоследствии сумма залога была уменьшена до 12 млн гривен.

После выхода из СИЗО Евгения Борисова снова задержали. По информации правоохранителей после уплаты залога и выхода из следственного изолятора он собирался выехать за границу, чтобы скрываться от следствия.

Напомним, что в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Запорожского областного ТЦК. Он незаконно привлекал трех своих подчиненных к выполнению ремонтных работ и выплачивал им дополнительное вознаграждение, чем нанес ущерб государству.