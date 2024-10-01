Во Франции снова заговорили о возможной отправке войск в Украину: детали

Французский политик заявил, что его правительство не меняло своей позиции относительно отправки войск в Украину, и речь идет именно о размещении подразделений французской армии с целью обучения украинских военных.

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Министр Франции по европейским вопросам Бенжамин Хаддад заявил, что его страна не исключает возможности отправки войск в Украину. Об этом он заявил в интервью для немецкого издания Berliner Zeitung.

Представитель французского правительства заявил, что его страна не исключает такой возможности, и речь идет именно о размещении войск для обучения украинских подразделений.

"Президент Макрон сказал, что мы не можем ничего исключать, и это все еще касается, в частности, учебных миссий", — сказал Хаддад.

На вопрос журналистов, означает ли это, что "французская позиция остается неизменной относительно введения сухопутных войск в Украину", министр ответил: "Да".

В тексте интервью представители СМИ указывали, что "отправка французских сухопутных войск остается для него [Макрона] серьезным вариантом".

Хаддад также добавил, что Франция "убеждена, что Украина должна быть в состоянии защищать себя" и что "единственная страна, которая выбрала эскалацию после 24 февраля 2022 года, это Россия".

"[Именно] Россия решила закрыть двери для дипломатии. Вот поэтому президент Макрон считает, что мы должны прекратить устанавливать "красные линии" и полагаться на то, что мы называем стратегической двусмысленностью", — заявил французский политик.

Заявление Макрона о введении войск в Украину: детали

В феврале 2024 года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки в будущем западных войск в Украину. Его заявление всколыхнуло европейскую общественность, многие лидеры и представители стран НАТО заявили, что не готовы к такому шагу.

Однако Макрон несколько раз уточнял свои слова. Президент Франции подчеркнул, что следует понимать: война в Украине — территория боя, которая разворачивается всего в 1 500 км от французских границ.

19 марта бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что дискуссия о вводе войск западных стран в Украину имеет конкретную цель. По мнению политика, она позволяет осуществлять потенциальное сдерживание сил РФ.

22 марта начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхар не отрицает возможности отправки войск НАТО в Украину. По его мнению, Владимир Путин осуществил полномасштабное вторжение, рассчитывая на то, что Запад никогда не введет в Украину войска, и что европейцы должны продемонстрировать, что "эта идея неправильная".