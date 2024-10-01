У Франції знову заговорили про можливе відправлення військ до України: деталі

Французький політик заявив, що його уряд не змінював своєї позиції щодо відправлення військ до України, і йдеться саме про розміщення підрозділів французької армії з метою навчання українських військових.

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Міністр Франції з європейських питань Бенжамін Хаддад заявив, що його країна не виключає можливості відправлення військ до України. Про це він заявив у інтерв’ю для німецького видання Berliner Zeitung.

Представник французького уряду заявив, що його країна не виключає такої можливості, і мова саме про розміщення військ для навчання українських підрозділів.

"Президент Макрон сказав, що ми не можемо нічого виключати, і це все ще стосується, зокрема, навчальних місій", — сказав Хаддад.

На запитання журналістів, чи означає це, що "французька позиція залишається незмінною щодо введення сухопутних військ в Україну", міністр відповів: "Так".

В тексті інтерв’ю представники ЗМІ зазначали, що "відправлення французьких сухопутних військ залишається для нього [Макрона] серйозним варіантом".

Хаддад також додав, що Франція "переконана, що Україна має бути в стані захищати себе" і що "єдина країна, яка вибрала ескалацію після 24 лютого 2022 року, це Росія".

"[Саме] Росія вирішила зачинити двері для дипломатії. Ось тому президент Макрон вважає, що ми повинні припинити встановлювати "червоні лінії" та покладатися на те, що ми називаємо стратегічною двозначністю", — заявив французький політик.

Заява Макрона про введення військ до України: деталі

У лютому 2024 року лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості відправлення в майбутньому західних військ в Україну. Його заява сколихнула європейську громадськість, багато лідерів і представників країн НАТО заявили, що не готові до такого кроку.

Проте Макрон кілька разів уточнював свої слова. Президент Франції наголосив, що слід розуміти: війна в Україні — територія бою, що розгортається лише за 1 500 км від французьких кордонів.

19 березня колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що дискусія про введення військ західних країн до України має конкретну мету. На думку політика, вона дозволяє здійснювати потенційне стримування сил РФ.

22 березня начальник Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхар заявив, що не заперечує можливості відправлення військ НАТО в Україну. На його думку, Володимир Путін здійснив повномасштабне вторгнення, розраховуючи на те, що Захід ніколи не введе в Україну війська, і що європейці мають продемонструвати, що "ця ідея неправильна".