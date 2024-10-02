Возвращение к оружию Холодной войны: ВМС США достали из закромов ракеты VLRAAM (фото)

Речь идет о ракете класса "воздух-воздух" AIM-174B с дальностью поражения до 400 км, которые призваны повысить возможности морской авиации для уничтожения вражеских целей задолго до их приближения к авианосным группам.

Related video

ВМС США вернулись к использованию ракет класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности (VLRAAM). Как сообщили в Naval News, на военно-воздушной базе появились истребители F/A-18F Super Hornet из 9-й эскадрильи с ракетами AIM-174B, что открывает перед морской авиацией возможности для дальнего боя по концепции противостояния времен Холодной войны, когда конкуренция великих держав была на пике.

Обозреватели пишут, что американский самолет был замечен с полным вооружением, включающим четыре ракеты AIM-174B. Это впервые, когда ракета, способная поражать цели на расстоянии свыше 400 км, была задействована в операциях.

Дело в том что характеристики ракеты в плане дальности поражения превосходят штатных ракет истребителей, таких как AIM-120D и даже AIM-260 JATM, что делает AIM-174B важным элементом новых тактических решений ВМС США.

Специалисты отметили, что использование таких ракет повысят возможности морской авиации для уничтожения вражеских целей задолго до их приближения к авианосным группам, что особенно важно в условиях Тихоокеанского театра боевых действий, где дальность является ключевым фактором.

Стратегические преимущества и исторический контекст

Возвращение к концепции использования ракет VLRAAM тесно связано с необходимостью укрепления обороны флота, что исторически было приоритетом ВМС США. Еще в 1960-е годы проекты истребителей Douglas F6D Missileer и ракеты AAM-N-10 Eagle были направлены на решение аналогичных задач — защиту авианосных групп от атак на больших расстояниях.

Рисунок ракеты AAM-N-10 Eagle Фото: Naval News

Однако развитие этих программ столкнулось с трудностями, и окончательное решение пришло с внедрением F-14 Tomcat и ракеты AIM-54 Phoenix. Эти системы оставались на вооружении до начала 2000-х годов, после чего на смену им пришли современные ракеты семейства AMRAAM.

Сегодня AIM-174B фактически возрождает концепцию дальних воздушных боев, позволяя ВМС США эффективно справляться с угрозами в новых условиях соперничества великих держав. Важно отметить, что эта ракета станет первой специализированной VLRAAM после снятия с вооружения AIM-54 Phoenix в 2004 году.

Ракета AIM-54 Phoenix на фоне F-14 Tomcat Фото: Архивное фото

"Спустя 20 лет после снятия с вооружения AIM-54 ВМС США вернулись к прежним концепциям и практике применения ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Кульминацией разработки AIM-174B стало возвращение этого потенциала на авианосные крылья ВМС США в конце 2020-х и в 2030-х годах", — подытожили обозреватели.

Важно

Истребитель F-22 Raptor: зверь без "режима зверя"

Ранее Пентагон впервые опубликовал фотографию, на которой изображен стелс-истребитель F-35, несущий противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C. Данное вооружение значительно усилит боевые возможности ВМС США, что особенно важно в контексте потенциального конфликта в Тихом океане против Китая.