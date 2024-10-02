Повернення до зброї Холодної війни: ВМС США дістали із комори ракети VLRAAM (фото)

Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" AIM-174B з дальністю ураження до 400 км, які покликані підвищити можливості морської авіації для знищення ворожих цілей задовго до їх наближення до авіаносних груп.

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ВМС США повернулися до використання ракет класу "повітря-повітря" надвеликої дальності (VLRAAM). Як повідомили в Naval News, на військово-повітряній базі з'явилися винищувачі F/A-18F Super Hornet з 9-ї ескадрильї з ракетами AIM-174B, що відкриває перед морською авіацією можливості для дальнього бою за концепцією протистояння часів Холодної війни, коли конкуренція великих держав була на піку.

Оглядачі пишуть, що американський літак був помічений з повним озброєнням, що охоплює чотири ракети AIM-174B. Це вперше, коли ракета, здатна уражати цілі на відстані понад 400 км, була залучена в операціях.

Річ у тім, що характеристики ракети в плані дальності ураження перевершують штатні ракети винищувачів, такі як AIM-120D і навіть AIM-260 JATM, що робить AIM-174B важливим елементом нових тактичних рішень ВМС США.

Фахівці зазначили, що використання таких ракет підвищать можливості морської авіації для знищення ворожих цілей задовго до їхнього наближення до авіаносних груп, що особливо важливо в умовах Тихоокеанського театру бойових дій, де дальність є ключовим фактором.

Стратегічні переваги та історичний контекст

Повернення до концепції використання ракет VLRAAM тісно пов'язане з необхідністю зміцнення оборони флоту, що історично було пріоритетом ВМС США. Ще в 1960-ті роки проєкти винищувачів Douglas F6D Missileer і ракети AAM-N-10 Eagle були спрямовані на вирішення аналогічних завдань — захист авіаносних груп від атак на великих відстанях.

Малюнок ракети AAM-N-10 Eagle Фото: Naval News

Однак розвиток цих програм натрапив на труднощі і остаточне рішення прийшло з впровадженням F-14 Tomcat і ракети AIM-54 Phoenix. Ці системи залишалися на озброєнні до початку 2000-х років, після чого на зміну їм прийшли сучасні ракети сімейства AMRAAM.

Сьогодні AIM-174B фактично відроджує концепцію далеких повітряних боїв, даючи змогу ВМС США ефективно справлятися із загрозами в нових умовах суперництва великих держав. Важливо зазначити, що ця ракета стане першою спеціалізованою VLRAAM після зняття з озброєння AIM-54 Phoenix у 2004 році.

Ракета AIM-54 Phoenix на тлі F-14 Tomcat Фото: Архивное фото

"Через 20 років після зняття з озброєння AIM-54 ВМС США повернулися до колишніх концепцій і практики застосування ракет класу "повітря-повітря" великої дальності. Кульмінацією розробки AIM-174B стало повернення цього потенціалу на авіаносні крила ВМС США наприкінці 2020-х і у 2030-х роках", — підсумували оглядачі.

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