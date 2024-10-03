"Мощно дополняют крупные калибры": в ВСУ показали охоту "боевых птичек" (видео)

Командование рассказало, что когда дроны наталкиваются на российских "зевак-вояк", взрыв можно увидеть с расстояния нескольких километров.

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Украинские военные показали работу дронов в Харьковской области. Кадры и детали 3 октября опубликовала пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Харьков".

В командовании отметили, что "дни летят как FPV-дроны" и промелькнуло уже немало торжественных дат. Однако ни одна из них не останавливала работу Железной бригады, то есть 3-й отдельной танковой бригады. Работа эта заключается в уничтожении российских сил.

"Как и везде на фронте, боевые "птички" мощно дополняют крупные калибры. Посмотрите на очередную блиц-подборку взрывных достижений наших экипажей БПЛА", — отметили в ОТГ "Харьков".

Украинские дроны крушат огневые точки и позиции ВС РФ, ослепляют разведку и беспилотники врага благодаря уничтожению антенн, а также обездвиживают грузовики, выжигая их.

"А когда наталкиваются на зевак-вояк, догоняют таким зарядом, что взрыв видно за несколько километров", — добавила пресс-служба.

Напомним, в СМИ передали, что Россия хочет мести после освобождения Волчанского аграрного завода. Враг отправил в штурм 17 бронированных тягачей и более сотни пехотинцев, но это обернулось для него "катастрофой".

Заместитель комбата ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич 30 сентября информировал, что ВС РФ готовят новые попытки крупных штурмов на Купянском направлении.