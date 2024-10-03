"Потужно доповнюють великі калібри": у ЗСУ показали полювання "бойових пташок" (відео)

Командування розповіло, що коли дрони натрапляють на російських "роззяв-вояків", вибух можна побачити з відстані кількох кілометрів.

Related video

Українські військові показали роботу дронів у Харківській області. Кадри та деталі 3 жовтня опублікувала пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Харків".

У командуванні зазначили, що "дні летять, наче FPV-дрони" і промайнуло вже немало урочистих дат. Однак жодна з них не зупиняла роботу Залізної бригади, тобто 3-ї окремої танкової бригади. Робота ця полягає у знищенні російських сил.

"Як і всюди на фронті, бойові "пташки" потужно доповнюють великі калібри. Подивіться на чергову бліцпідбірку вибухових здобутків наших екіпажів БПЛА", — зазначили в ОТУ "Харків".

Українські дрони трощать вогневі точки та позиції ЗС РФ, осліпляють розвідку та безпілотники ворога завдяки знищенню антен, а також знерухомлюють вантажівки, випалюючи їх.

"А коли натрапляють на роззяв-вояків, наздоганяють таким зарядом, що вибух видно за кілька кілометрів", — додала пресслужба.

Нагадаємо, у ЗМІ передали, що Росія прагне помсти після звільнення Вовчанського аграрного заводу. Ворог відправив у штурм 17 броньованих тягачів та понад сотню піхотинців, але це обернулось для нього "катастрофою".

Заступник комбата ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич 30 вересня інформував, що ЗС РФ готують нові спроби великих штурмів на Куп’янському напрямку.