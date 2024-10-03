Полет "Валькирии": американцы показали возможности беспилотника XQ-58A (видео)

В ходе испытания были проверены методы управления БПЛА и продемонстрирована успешная передача данных по военному тактическому протоколу связи Link-16.

Related video

В США завершился третий этап испытания беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie Корпуса морской пехоты. В ходе полетов была продемонстрирована интеграция новой технологии связи Link-16, что значительно расширяет возможности взаимодействия и оперативного управления в условиях сложных боевых операций. Детальнее об испытаниях БПЛА рассказали 3 октября обозреватели Army Recognition.

XQ-58A Valkyrie — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный с целью выполнения многофункциональных задач в составе пилотируемых и беспилотных сил. Он обладает высокой степенью автономности и может выполнять задания в условиях минимальной поддержки с земли, что особенно важно для экспедиционных операций.

Испытание, проведенное на базе ВВС Эглин во Флориде, позволило продемонстрировать успешную передачу данных по Link-16 — стандартизированному военному тактическому протоколу связи, который широко используется НАТО и вооруженными силами США.

Одной из ключевых особенностей испытания стало использование методов экспедиционного управления БПЛА. Этот подход позволил удаленно контролировать Valkyrie, что имеет огромное значение для будущих боевых операций, когда автономные и удаленные системы смогут взаимодействовать с пилотируемыми платформами в сложных и динамичных условиях.

Важность данных испытаний заключается в том, что они подтверждают готовность XQ-58A Valkyrie к участию в предстоящих крупных учениях, таких как Emerald Flag 2024. Эти учения, запланированные на октябрь, направлены на тестирование новых технологий и повышение эффективности взаимодействия различных видов войск в рамках совместных операций.

Эксперты подчеркнули, что потенциал XQ-58A заключается не только в его способности выполнять тактические задачи, но и в его роли в формировании нового подхода к ведению боевых действий, основанного на синергии между пилотируемыми и беспилотными платформами. Данный проект демонстрирует стремление вооруженных сил США внедрять инновации, способные обеспечить преимущество в условиях меняющейся геополитической обстановки, подытожили обозреватели.

Важно

Боевой дрон XQ-58 Valkyrie будет работать даже под российским РЭБ: поможет ИИ (видео)

Напомним, в начале марта стало известно, что новый боевой беспилотный самолет второго поколения General Atomics XQ-67A совершил первый полет.