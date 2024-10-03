Політ "Валькірії": американці показали можливості безпілотника XQ-58A (відео)

Під час випробування було перевірено методи управління БПЛА і продемонстровано успішне передавання даних за військовим тактичним протоколом зв'язку Link-16.

Related video

У США завершився третій етап випробування безпілотного літального апарату XQ-58A Valkyrie Корпусу морської піхоти. Під час польотів було продемонстровано інтеграцію нової технології зв'язку Link-16, що значно розширює можливості взаємодії та оперативного управління в умовах складних бойових операцій. Детальніше про випробування БПЛА розповіли 3 жовтня оглядачі Army Recognition.

XQ-58A Valkyrie — це безпілотний літальний апарат (БПЛА), розроблений з метою виконання багатофункціональних завдань у складі пілотованих і безпілотних сил. Він має високий ступінь автономності та може виконувати завдання в умовах мінімальної підтримки з землі, що особливо важливо для експедиційних операцій.

Випробування, проведене на базі ВПС Еглін у Флориді, дало змогу продемонструвати успішне передавання даних за Link-16 — стандартизованим військовим тактичним протоколом зв'язку, який широко використовується НАТО і збройними силами США.

Однією з ключових особливостей випробування стало використання методів експедиційного управління БПЛА. Цей підхід дав змогу віддалено контролювати Valkyrie, що має величезне значення для майбутніх бойових операцій, коли автономні та віддалені системи зможуть взаємодіяти з пілотованими платформами в складних і динамічних умовах.

Важливість цих випробувань полягає в тому, що вони підтверджують готовність XQ-58A Valkyrie до участі в майбутніх великих навчаннях, таких як Emerald Flag 2024. Ці навчання, заплановані на жовтень, спрямовані на тестування нових технологій і підвищення ефективності взаємодії різних видів військ у межах спільних операцій.

Експерти наголосили, що потенціал XQ-58A полягає не тільки в його здатності виконувати тактичні завдання, а й у його ролі у формуванні нового підходу до ведення бойових дій, заснованого на синергії між пілотованими й безпілотними платформами. Цей проєкт демонструє прагнення збройних сил США впроваджувати інновації, здатні забезпечити перевагу в умовах мінливої геополітичної обстановки, підсумували оглядачі.

Важливо

Бойовий дрон XQ-58 Valkyrie працюватиме навіть під російським РЕБ: допоможе ШІ (відео)

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що новий бойовий безпілотний літак другого покоління General Atomics XQ-67A здійснив перший політ.