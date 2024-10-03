Враг давил с флангов: в 72 ОМБр рассказали, как бойцы выходили из Угледара (видео)

За счет того, что бойцы отошли на другой рубеж, потери были минимизированы, отметил пресс-офицер Арсений Прилипка. Дальше держать город было бы критически трудно.

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Отход бойцов 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев из Угледара Донецкой области позволил минимизировать потери украинской армии. Об этом "Радио Свобода" рассказал пресс-офицер 72-й ОМБр Арсений Прилипка.

"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь быть не может", — рассказал Прилипка, добавив, что за счет отхода и занятия другого рубежа, потери были минимизированы, насколько это возможно.

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По его словам, дальше держать город уже было бы критически тяжело для украинских подразделений и ВСУ понесли бы больше потерь.

Также Прилипка рассказал, что решение о выходе из Угледара принималось по приказу, в зависимости от обстоятельств.

"Мы в войске находимся, все делается по приказу, по команде. В соответствии с иерархией. С высшего командования, они уже знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение", — отметил пресс-офицер 72-й ОМБр.

Он отметил, что в зависимости от обстановки на поле боя, командир решает, какое подразделение каким образом выходит и какими, собственно, путями.

Вооруженные силы Украины отошли из Угледара после двух лет обороны, в частности, из-за того, что подразделениям, которые там находились, не хватало бойцов и боеприпасов. Об этом на условиях анонимности рассказал один из военных.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что оборона Угледара выполнила свои задачи, поскольку россияне не смогли развернуть наступление.