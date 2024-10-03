Ворог тиснув з флангів: у 72 ОМБр розповіли, як бійці виходили з Вугледару (відео)

За рахунок того, що бійці відійшли на інший рубіж, втрати були мінімізовані, зазначив пресофіцер Арсеній Приліпка. Далі тримати місто було б критично важко.

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Відхід бійців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців із Вугледара Донецької області дозволив мінімізувати втрати українського війська. Про це "Радіо Свобода" розповів пресофіцер 72-ї ОМБр Арсеній Приліпка.

"Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог із флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців із Вугледара, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат бути не може", — розповів Приліпка, додавши, що за рахунок відходу та зайняття іншого рубежу, втрати були мінімізовані, наскільки це можливо.

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За його словами, далі тримати місто вже було б критично тяжко для українських підрозділів та ЗСУ понесли б більше втрат.

Також Приліпка розповів, що рішення про вихід із Вугледара ухвалювався за наказом, залежно від обставин.

"Ми у війську знаходимося, усе робиться за наказом, за командою. Відповідно до ієрархії. Із вищого командуванням, вони вже знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення", — зазначив пресофіцер 72-ї ОМБр.

Він зазначив, що у залежності від обстановки на полі бою, командир вирішує, який підрозділ яким чином виходить та якими, власне, шляхами.

Збройні сили України відійшли з Вугледару після двох років оборони, зокрема, через те, що підрозділам, які там перебували, не вистачало бійців та боєприпасів. Про це на умовах анонімності розповів один із військових.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що оборона Вугледару виконала свої завдання, оскільки росіяни не змогли розгорнути наступ.