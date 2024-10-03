Без "обмана от государства": что даст новобранцам мобилизация без ТЦК, — нардеп

По словам Соломии Бобровской, бывают случаи, когда люди шли в рекрутинговый центр, выбирали себе бригаду и должность, однако в ТЦК их направляли служить в другую бригаду и на другую специальность.

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Постановление о мобилизации без участия ТЦК даст возможность командирам воинских частей получить на службу тех людей, которых они приглашают к себе на определенные специальности. Об этом сказала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире "Суспільного".

По ее словам, часто случается, что ТЦК и СП распределяют добровольцев на приоритетные бригады, на которые им указывает Генштаб. Между собой военные говорят, что они просто "воруют людей".

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Бобровская заявила, что бывают случаи, когда люди шли в рекрутинговый центр, выбирали себе бригаду и должность, однако в ТЦК их направляли служить в другую бригаду и на другую специальность.

По словам народного депутата, те же "Волки да Винчи" заявили, что закроют свои рекрутинговые центры, если у них не перестанут "воровать" людей.

Бобровская сказала, что постановление правительства очень долго "рождалось". По ее словам, сегодня еще нет перечня бригад, которые могут иметь право самостоятельно направлять добровольцев на ВВК. Она предположила, что не все воинские части получат эту возможность.

Нардеп отметила, что самые известные среди украинцев подразделения "Хартия", 3 ОШБр, "Волки да Винчи", "Азов" пытаются хотя бы себе сделать доукомплектование, ведь ТЦК не считают их приоритетными.

"В первую очередь комплектуются Сухопутные войска, потому что ТЦК находится в зонтике Сухопутных войск, поэтому и происходят скандалы и недоверие к государству, потому что получается, что не выполняются обещания, по рекрутингу, когда ты можешь выбирать подразделение", — заявила она.

Бобровская надеется, что список появится уже скоро.

Ранее в Харьковском ТЦК заявили, что силовая мобилизация является "мифом". Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко сказал, что те эпизоды, которые появляются в сети, дискредитируют только военкоматов.

Также сообщалось, что Минобороны хочет изменить обязанности 17-летних парней. Предлагается дать молодым украинцам семь месяцев на то, чтобы они встали на воинский учет. Будут доступны два варианта, как это сделать, а нарушителей планируют штрафовать.