Без "обману від держави": що дасть новобранцям мобілізація без ТЦК, — нардеп

За словами Соломії Бобровської, трапляються випадки, коли люди йшли до рекрутингового центру, обирали собі бригаду і посаду, однак у ТЦК їх направляли служити в іншу бригаду і на іншу спеціальність.

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Постанова про мобілізацію без участі ТЦК дасть можливість командирам військових частин отримати на службу тих людей, яких вони запрошують до себе на певні спеціальності. Про це сказала член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі "Суспільного".

За її словами, часто трапляється, що ТЦК і СП розподіляють добровольців на пріоритетні бригади, на які їм вказує Генштаб. Між собою військові кажуть, що вони просто "крадуть людей".

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Бобровська заявила, що трапляються випадки, коли люди йшли в рекрутинговий центр, обирали собі бригаду і посаду, проте в ТЦК їх направляли служити в іншу бригаду і на іншу спеціальність.

За словами народного депутата, ті ж "Вовки да Вінчі" заявили, що закриють свої рекрутингові центри, якщо в них не перестануть "красти" людей.

Бобровська сказала, що постанова уряду дуже довго "народжувалася". За її словами, сьогодні ще немає переліку бригад, які можуть мати право самостійно направляти добровольців на ВЛК. Вона припустила, що не всі військові частини отримають цю можливість.

Нардеп зазначила, що найвідоміші серед українців підрозділи "Хартія", 3 ОШБр, "Вовки да Вінчі", "Азов" намагаються хоча б собі зробити доукомплектування, адже ТЦК не вважають їх пріоритетними.

"Насамперед комплектуються Сухопутні війська, тому що ТЦК перебуває в парасольці Сухопутних військ, тому й відбуваються скандали та недовіра до держави, тому що виходить, що не виконуються обіцянки, щодо рекрутингу, коли ти можеш обирати підрозділ", — заявила вона.

Бобровська сподівається, що список з'явиться вже скоро.

Раніше в Харківському ТЦК заявили, що силова мобілізація є "міфом". Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК і СП Сергій Романенко сказав, що ті епізоди, які з'являються в мережі, дискредитують тільки військкомати.

Також повідомлялося, що Міноборони хоче змінити обов'язки 17-річних хлопців. Пропонується дати молодим українцям сім місяців на те, щоб вони стали на військовий облік. Будуть доступні два варіанти, як це зробити, а порушників планують штрафувати.