Гибель командира бригады ТрО Игоря Гриба: командование проводит служебное расследование

Игорь Гриб был предан военному делу и заботился о личном составе, подчеркнули в 123 ОБрТрО. Руководство бригады и Командование должно разобраться в сложившихся обстоятельствах.

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В 123 бригаде территориальной обороны проводят служебное расследование обстоятельств гибели командира 186 батальона, подполковника Игоря Гриба. Об этом информирует 123 ОБрТрО.

Как говорится в сообщении бригады, Игорь Гриб был предан военному делу и своей стране военнослужащий, заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива.

"Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование", — информируют в военном подразделении.

Также отмечается, что руководству бригады и Командованию нужно дать время разобраться в обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач.

"Суспільне" информирует, ссылаясь на внутреннюю сводку по фронту, которой располагает, что предварительной причиной смерти военного, батальон которого выполнял боевые задачи на Угледарском направлении, определили самоубийство на командно-наблюдательном пункте.

Военные бригады рассказывают, что одним из последних распоряжений комбата было держать боевые позиции двумя расчетами, которые должны были находиться там постоянно.

"Он сказал, что мы пройдем блокпост, через который мы не сможем выйти. Зайдет два расчета, если они ложатся, то заходит на их место еще два, если они лягут, то больше некому будет заходить", — вспоминает один из бойцов, который был прикомандирован к батальону Игоря Гриба.

На обдумывание этого решения командир дал ночь и утром некоторые решили самовольно покинуть часть, а некоторые поехали дальше, надеясь, что возможно бригаду отведут.

"Через несколько дней мы узнали о самоубийстве", — добавил он.

Другой боец, который служил в прямом подчинении Гриба, отметил, что тот был очень хорошим комбатом, за которым шли в бой, полностью доверяя.

"Эта ситуация изменила настроение и дух целого батальона", — рассказал военный.

Как информирует издание Гард.City, Игорь Гриб родился 1 сентября 1991 года в Кривом Озере в Первомайском районе Николаевской области. В 2014 году пошел служить по контракту, пройдя все командирские звенья: от командира взвода до начальника штаба механизированного батальона. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Мариивку, Красногоровку, за что имеет многочисленные государственные награды и награды. В 2021 году возглавил Первомайский батальон ТРО, который воевал на территории Николаевщины, Херсонщины, Донетчины.

У Игоря остались родители, сестры, жена и маленькая дочь.

Похоронили Игоря Гриба на его родине, в пгт Кривое Озеро.

Напомним, что после выхода из уже занятого российскими войсками Угледара в Донецкой области 72 отдельная бригада им. Черных Запорожцев продолжает удерживать оборону вблизи оккупированного города.

Вооруженные силы Украины отошли из Угледара после двух лет обороны, в частности, из-за того, что подразделениям, которые там находились, не хватало бойцов и боеприпасов. Об этом на условиях анонимности рассказал один из военных.