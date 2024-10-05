Сдерживают россиян: 72 бригаду не отводят на ротацию после выхода из Угледара, — СМИ

Подразделения, которые понесли значительные потери, отвели от линии фронта. Остальные остаются оборонять направление, рассказали военные.

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После выхода из уже занятого российскими войсками Угледара в Донецкой области 72 отдельная бригада им. Черных Запорожцев продолжает удерживать оборону вблизи оккупированного города. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на двух неназванных военнослужащих подразделения.

Один из них рассказал, что отдельные батальоны, которые ранее понесли значительные потери во время боев, будут находиться на "оттяжке", в 10-15 км от линии фронта.

"За это время их планируют доукомплектовать", — сказал военный, добавив, что остальные подразделения будут держать оборону на этом направлении.

Другой военный рассказал, что его бригада, которая с августа 2022 года не была на ротации, остается на том же направлении из-за отсутствия замены.

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В пресс-службе 72 ОМБр прокомментировали, что в "связи с тяжелой ситуацией на направлении, работа с медиа на паузе". В то же время в комментарии "Громадському" пресс-офицер бригады Арсений Прилипка сказал, что бойцы 72 механизированной бригады имени Черных Запорожцев после выхода из города Угледар отошли на новый рубеж обороны и заняли позиции для продолжения сдерживания врага.

В Генштабе "Суспільному" сообщили, что пока не комментируют события, которые происходят на угледарском направлении, поскольку разглашение этой информации может привести к осведомленности врага.

Ситуация на фронте

Как говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сейчас самая горячая ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях. Всего с начала этих суток произошло 97 боевых столкновений.

Ситуация возле Угледара Фото: deepstatemap.live

На Покровском направлении с начала этих суток захватчик атаковал 14 раз в районах Николаевки, Селидово и Лысовки. Силы обороны отбили 13 наступательных действий, одно боестолкновение еще продолжается.

Напомним, Вооруженные силы Украины отошли из Угледара после двух лет обороны, в частности, из-за того, что подразделениям, которые там находились, не хватало бойцов и боеприпасов. Об этом на условиях анонимности рассказал один из военных.